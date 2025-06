Dominique Malonga inscrit déjà son nom dans les livres d’histoire de la WNBA

C’est toujours en quête de victoire, un événement qui n’est plus arrivé depuis le 6 juin pour le Sun, que Connecticut se déplaçait à Seattle pour y défier le Storm du duo de Françaises Gabby Williams – Dominique Malonga.

Toutefois, le début de match est marqué par le coup de chaud de Skylar Diggins (24 points à 8/14 au tir) qui démarre la rencontre avec 10 points à 4/4 au tir et 2/2 à 3-points. Plus largement, la joueuse de Seattle est impliquée sur 16 des 24 points du Storm dans le premier acte. Quand l’extérieure ne dirige pas l’attaque de son équipe, c’est Gabby Williams qui prend le relais. Elle finit le premier quart-temps avec deux points et deux passes puis pour débuter la période suivante, elle s’illustre avec un tir à 3-points et deux passes décisives pour son homologue Dominique Malonga.

Néanmoins, si le Sun s’accroche, Seattle parvient à créer un écart grâce à de nombreux lancers francs. Entre une faute technique de Bria Hartley, une faute évitable de Tina Charles qui pousse Nneka Ogwumike sur une contre-attaque alors que celle-ci n’a même pas la balle, le Storm obtient sept lancers francs en seulement une minute pour prendre 11 points d’avance.

La tempête du Storm s’abat sur le Sun

Ce 10-0 des joueuses de Noelle Quinn est stoppée par un 3-points d’Aneesah Morrow, mais cette première mi-temps se termine par un tir à mi-distance sur une seule jambe de Dominique Malonga qui permet au Storm de mener de 14 points (52-38).

Si Connecticut avait un peu résisté en première période, la deuxième mi-temps est à sens unique. Sur une passe décisive de Gabby Williams, Erica Wheeler donne 16 points d’avance à Seattle. Puis sur un tir de loin de Nneka Ogwumike, l’écart franchit la barre des 21 unités, mais le Storm ne s’arrête pas en si bon chemin puisque Zia Cooke donne 30 longueurs d’avance à son équipe à sept minutes du terme.

Ainsi, c’est sans grande surprise que Seattle s’impose 97-81 et inflige une huitième défaite consécutive au Sun.

Malonga monte en puissance

Si Gabby Williams finit la partie avec 16 points, 8 rebonds et 7 passes, la Française dont on parle le plus en sortie de ce match, c’est bien Dominique Malonga. La numéro 2 de la dernière Draft a joué 20 minutes pour 11 points et 5 rebonds. C’est la deuxième plus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA à inscrire plus de 10 points sur un seul match après Maria Stepanova avec le Mercury en 1998.

“J’ai été défiée et je sais que toute l’année sera difficile pour moi”, reconnaît Dominique Malonga. “Mes coéquipières m’ont mise dans les meilleures situations pour que je puisse être performante sur le terrain en me faisant des passes vraiment hautes. Nous avons bien joué ensemble. J’observe beaucoup comment mes coéquipières jouent, comment elles lisent le jeu et j’essaye d’en apprendre un peu plus chaque jour.”

Skylar Diggins a d’ailleurs déclaré que Dominique Malonga se développait bien plus vite que prévu. Un constat également relayé par l’entraîneuse Noelle Quinn : “Elle est capable de bien faire beaucoup de choses sur le terrain, en très peu de temps. Elle se déplace bien et elle peut défendre sur tous les postes.”

Dominique Malonga aura l’occasion de continuer sur sa belle lancée ce dimanche lors du déplacement du Storm chez les Valkyries.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.