Du grand Shai Gilgeous-Alexander (45 points) pour stopper les Clippers

Le Thunder n’a pas eu le temps de gamberger, puisque 24 heures après son revers face à Golden State, il a fallu assurer pour la venue de Clippers qui restaient sur quatre victoires de rang. Au terme d’un combat intense, où les locaux ont compté jusqu’à 20 points d’avance avant de voir la paire Harden-Powell revenir de nulle part, ce sont finalement Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams qui ont eu le dernier mot.

OKC a démarré très fort mais les Clippers ont fait le nécessaire pour rester au contact, profitant notamment du 2/2 de Derrick Jones Jr pour virer en tête (18-20). Alex Caruso a redressé la barre par deux fois, et les deux équipes ont alors fait jeu égal, avec d’un côté la paire Batum-Porter Jr, et de l’autre le tandem Dieng-Williams pour assurer au scoring. A cinq minutes de la pause, c’est finalement le Thunder qui a passé la vitesse supérieure, assénant un 14-0 à son adversaire (56-42) !

Sur les cinq dernières minutes, Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour scorer 11 points de ses 19 points en première mi-temps, s’offrant au passage un 2+1 grâce à un drive avec finition « élastique » dont il a le secret, avant de trouver Luguentz Dort pour clôturer la première mi-temps d’un tir à 3-points (66-53).

James Harden ne lâche rien !

Aux côtés du leader d’OKC, Jalen Williams et Luguentz Dort continuaient d’assurer au scoring, jusqu’au panier d’Aaron Wiggins faisant passer les locaux à +20 (89-69) ! La situation semblait inextricable lorsque James Harden a concédé sa troisième faute personnelle depuis son retour des vestiaires, l’obligeant à rejoindre le banc avec 5 fautes ! Et puis le miracle arriva. James Harden avait planté deux paniers à 3-points juste avant de sortir, et Norman Powell l’a remarquablement imité en inscrivant 18 points ans la période, série conclue par un incroyable 3-points depuis le corner au buzzer du troisième quart-temps pour ramener les siens à -5 (99-94).

Un tout nouveau match commençait, d’autant que James Harden pouvait faire son retour sur le terrain pour essayer de finir le boulot.

Ivica Zubac et Amir Coffey ont également apporté leur pierre à l’édifice tandis que Norman Powell était toujours chaud bouillant, à enchaîner les paniers de plus en plus difficiles afin de maintenir le suspense. Il a alors fallu tout le sang-froid de Jalen Williams et Shai Gilegous Alexander à 3-points pour garder le cap (127-121).

Pour avoir tenu Isaiah Joe sur remise en jeu, Norman Powell s’est retrouvé hors jeu avec six fautes personnelles. Isaiah Joe s’est fait justice en allant finir au cercle (130-123), mais LA a joué sa chance jusqu’au bout, entre le alley-oop exceptionnel entre James Harden et Derrick Jones Jr, et le 2+1 d’Ivica Zubac offert par Jalen Williams (130-128). Au terme d’un final haletant, deux lancers de SGA, un entre-deux remporté par Luguentz Dort et un dunk de Jalen Williams ont fini par libérer OKC au terme d’un match haletant jusqu’au bout, remporté 134-128.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander repousse ses limites. Un record en carrière à 45 points, 3 rebonds, 9 passes décisives, 5 interceptions et 2 contres, le tout en 39 minutes, au deuxième soir d’un « back-to-back » ! SGA a encore incarné le parfait leader pour OKC malgré la secousse due à la perte de Chet Holmgren, avec une première mi-temps royale et un « money-time » où il a pu confirmer qu’il était le patron.

– Un sacré moment « I Love This Game ». À condition de supporter les Clippers évidemment ! Ces folles « remontada » qui font la glorieuse incertitude de ce sport viennent rappeler que rien n’est jamais fini au basket, quel que soit le score. À +20 dans le troisième quart-temps, OKC en a fait l’expérience puisque, même en partie privés de James Harden, les Clippers ont fait le nécessaire pour revenir à -3 en à peine plus de cinq minutes. Au delà des 18 points de l’infatigable Norman Powell, on retiendra le 12/12 au tir de suite qui a permis aux Clippers de porter la marque de 89-69 à 99-96 ! Une série record qui n’a toutefois pas suffi aux Californiens pour l’emporter.

– Drôle de soirée pour James Harden. Le leader des Clippers a connu une soirée difficile pour son retour sur la terre de ses premiers exploits. En difficulté durant tout le match en attaque, il a cru se lancer en alignant deux paniers à 3-points de suite pour finalement être sorti dans le troisième quart-temps pour gérer sa 5e faute personnelle ! Une situation rarissime que les Clippers ont réussi à surmonter en jouant même mieux sans lui ! Lorsqu’il est revenu, il a de nouveau constitué une menace pour la défense d’OKC, mais pas suffisamment toutefois pour inverser la tendance. Au passage, il s’est même pris un joli coup de coude de « SGA » dans le money-time, signé du nouveau shérif de la ville, pour finalement « perdre » le ballon le plus important de la fin de match…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.