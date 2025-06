Free agency 2025 | Le Top 10 des meneurs de jeu

La saison 2024/25 à peine terminée, c’est l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet dans la foulée de la Draft.

Cette année, elle démarrera dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, soit le 6 juillet à 18 heures en France (midi à New York).

Voici donc le Top 10 des meilleurs meneurs de jeu disponibles sur le marché cet été. Un poste comme souvent très fourni, avec du All-Star établi, du All-Star en devenir, des vétérans de renom, du remplaçant de qualité ou encore des gros noms en quête de rédemption…

1 – James Harden (35 ans – player option – Los Angeles Clippers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 22.8 points, 8.7 passes, 5.8 rebonds et 1.5 interception

Stats 2024/25 (playoffs) : 18.7 points, 9.1 passes, 5.4 rebonds et 1.3 interception

Redevenu All-Star, trois ans plus tard, James Harden a encore échoué dans sa quête de bague, dès le premier tour des playoffs, mais tout porte à croire que les Clippers lui redonneront une chance, pour mener l’équipe au titre avec Kawhi Leonard. Reste à savoir à quel prix et pour quelle durée, mais vu ses qualités de scoreur/passeur, il ne devrait avoir aucun mal à obtenir ce qu’il souhaite. Qu’importe son adresse fluctuante, qu’importe sa productivité en playoffs, qu’importe son gâchis balle en main.

2 – Josh Giddey (22 ans – protégé – Chicago Bulls)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 14.6 points, 8.1 rebonds, 7.2 passes et 1.2 interception

À Chicago, et dans la continuité des Jeux olympiques de Paris 2024, Josh Giddey a su faire remonter sa cote de popularité après l’avoir quelque peu écornée à OKC. Toujours aussi polyvalent, mais plus adroit à 3-points et impliqué en défense, l’Australien a notamment explosé après le All-Star Weekend, flirtant avec le triple-double de moyenne : 21.2 points, 10.7 rebonds et 9.3 passes de moyenne (oui, oui) ! Suffisant pour a priori convaincre les dirigeants des Bulls de s’aligner sur les quelques offres qu’il recevra.

3 – Dennis Schröder (31 ans – non protégé – Detroit Pistons)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 13.1 points, 5.4 passes et 2.6 rebonds

Stats 2024/25 (playoffs) : 12.5 points, 3.7 passes, 2.3 rebonds et 1.2 interception

Malgré lui, Dennis Schröder est incapable de s’installer durablement quelque part, et ce n’est pas faute de multiplier les appels du pied ou les essais concluants. Peut-être qu’il y parviendra enfin dans le Michigan, puisque son passage chez les Pistons a été globalement réussi en rotation de Cade Cunningham. L’expérience, la roublardise et l’apport de chaque côté du MVP de la Coupe du monde 2023 se sont ainsi avérées précieuses et, comme remplaçant, on trouve difficilement meilleur que lui dans la ligue.

4 – Russell Westbrook (36 ans – non protégé – Denver Nuggets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 13.3 points, 6.1 passes, 4.9 rebonds et 1.4 interception

Stats 2024/25 (playoffs) : 11.7 points, 3.7 rebonds et 2.6 passes

Toujours aussi clivant et imprévisible, Russell Westbrook a décidé de tester le marché après une année plutôt convaincante à Denver auprès de Nikola Jokic. En sortie de banc, le MVP 2017 représente une solution de choix pour obtenir des minutes à haute intensité, tandis que son leadership et sa personnalité attachante restent appréciés dans un vestiaire. On se demande juste quel candidat au titre voudra bien s’attacher ses services, à un tarif raisonnable, alors qu’il fêtera ses 37 ans en fin d’année.

5 – D’Angelo Russell (29 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.6 points, 5.1 passes et 2.8 rebonds

Passé des Lakers aux Nets en cours de saison, comme en 2017, D’Angelo Russell semble arriver à un tournant de sa carrière. Indéniable talent offensif, il a jusqu’à présent échoué à obtenir un vrai rôle chez un prétendant au titre à cause de ses limites en défense et de son irrégularité. En pleine crise de confiance, il risque de revoir ses exigences salariales à la baisse et c’est sans doute en sortie de banc qu’il va devoir tenter de repartir de l’avant. À Brooklyn, ou ailleurs ?

6 – Malcolm Brogdon (32 ans – non protégé – Washington Wizards)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.7 points, 4.1 passes et 3.8 rebonds

7 – Chris Paul (40 ans – non protégé – San Antonio Spurs)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.8 points, 7.4 passes, 3.6 rebonds et 1.3 interception

8 – Tyus Jones (29 ans – non protégé – Phoenix Suns)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 10.2 points, 5.3 passes et 2.4 rebonds

9 – Ty Jerome (28 ans – non protégé – Cleveland Cavaliers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.5 points, 3.4 passes, 2.5 rebonds et 1.1 interception

Stats 2024/25 (playoffs) : 11.7 points, 3.6 passes et 2.4 rebonds

10 – Spencer Dinwiddie (32 ans – non protégé – Dallas Mavericks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 11.0 points, 4.4 passes et 2.6 rebonds

Mentions : Ben Simmons (Clippers), Kyle Lowry (Sixers), Davion Mitchell (Heat, protégé), Cam Payne (Knicks), Dante Exum (Mavs), Tre Mann (Hornets, protégé), Tre Jones (Bulls), Monte Morris (Suns), Dalano Banton (Blazers), Jared Butler (Sixers), Elfrid Payton (Pelicans), Cory Joseph (Magic), Markelle Fultz (Kings), Vasilije Micic (Hornets, protégé), Ryan Rollins (Bucks, protégé), Jordan Goodwin (Lakers), Delon Wright (Knicks), Patty Mills (Clippers), Jordan McLaughlin (Spurs), Mac McClung (Magic, protégé), Yuki Kawamura (Grizzlies, protégé), Bones Hyland (Timberwolves, protégé), etc.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.