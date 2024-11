Victor Wembanyama et les Spurs font tomber la pluie sur les Kings

Après avoir perdu de peu face au Jazz malgré 17 paniers à 3-points inscrits, San Antonio a récidivé avec davantage de succès lundi soir contre les Kings. Toujours sans Gregg Popovich sur le banc, l’équipe texane a mis les Kings à genoux (116-96) par une soirée de rêve derrière l’arc, en particulier pour Victor Wembanyama.

Les Spurs ont commencé à bâtir leur ouvrage dans le deuxième quart-temps, après n’avoir mis que deux paniers tout court dans les six dernières minutes du premier quart-temps et s’en être tiré à moindre mal face à Sacramento pas beaucoup plus inspiré (22-26). Les nombreuses balles perdues du premier acte se sont transformées en tirs primés, avec un Victor Wembanyama incandescent. L’intérieur français ramène les siens grâce à deux tirs quasi coup sur coup depuis le logo. Champagnie, Collins, Mamukelashvili et même Chris Paul au buzzer de la première période… Tout le monde s’y met pour San Antonio avec un 7/13 de loin et 38 points inscrits dans le deuxième quart pour mener 60-55.

41 points encaissés par San Antonio en deuxième période

Sur les bases d’un nouveau triple-double au repos (16 points, 7 rebonds et 5 passes), Victor Wembanyama n’est plus en réussite de loin. Alors il laisse ses coéquipiers prendre leurs responsabilités.

Le début du troisième quart-temps est étouffant pour Sacramento, complètement à l’envers, quand les Spurs continuent d’empiler les tirs lointains d’entrée, trois après 2 minutes 20 dans la période ! L’écart grimpe jusqu’à +15 grâce à… un 3+1 de Devin Vassell, dont le retour est précieux.

Pour sa part, Sacramento ne rentre plus un tir, notamment à mi-distance. Et comme le festival au shoot des Spurs n’est pas terminé, le scénario du match fait de moins en moins de doute. Victor Wembanyama et la défense texane se chargent d’éteindre tout suspense. Le Français met le couvercle avec 12 de ses 34 points du soir (assortis de 14 rebonds, 6 passes et 3 contres) dans le quatrième quart-temps pour un succès convaincant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama s’est réglé au tir, et les Spurs avec. Maladroit depuis le début de la saison à 3-points, le rookie de l’année 2024 a retrouvé ses sensations. Auteur des deux premiers primés des siens, tout en confiance, « Wemby » a montré la marche à suivre, et les Spurs se sont régalés. Les 22 primés de San Antonio (22/46) égalent un record de franchise, dont six du Tricolore, qui atteint ce total (record pour lui) pour la deuxième fois en deux matchs.

– Le maestro Chris Paul commence à porter ses fruits. En mettant plus de rythme et de fluidité dans le jeu des siens, le meneur donne un autre visage à San Antonio. Il signe un double double (12 points, 11 passes) pour la quatrième fois de la saison, et pour un troisième succès. Pas mal pour un joueur qui n’avait passé la barre des 10-10 que cinq fois la saison passée.

– Sacramento sans solution. Les leaders des Kings ont globalement fait leur match : 24 points pour De’Aaron Fox, 23 points et 12 rebonds pour Domantas Sabonis, 21 points, 8 ebonds et 6 passes pour DeMar DeRozan. Mais ils ont été terriblement esseulés avec le seul Trey Lyles qui dépasse les 5 points autour (8 unités). L’absence de Malik Monk pour deux semaines risque de se faire sentir, d’autant plus si les Kings défendent aussi mal à 3-pts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.