Battus par le Jazz, Victor Wembanyama et les Spurs plus que jamais portés vers le tir à 3-points

Un long silence, un petit soupir, une voix timide : malgré une ligne de stats XXL, Victor Wembanyama n’était pas d’humeur au moment de débriefer la rencontre contre le Jazz. Car les Spurs se sont pris les pieds dans le tapis face à Utah (défaite 111-110) au cœur d’une après-midi texane bien morose. Il y a bien sûr la satisfaction Stephon Castle et un jeu offensif fluidifié avec le retour de Devin Vassell, mais la copie d’ensemble interroge et intrigue.

Même en l’absence du professeur Gregg Popovich, San Antonio continue d’expérimenter différentes combinaisons et associations dans son laboratoire du Frost Bank Center.

Surtout, la franchise quintuple championne NBA continue d’utiliser Victor Wembanyama principalement loin du panier. Deux tirs réussis dans la raquette en 32 minutes pour un intérieur de 2m24, est-ce vraiment suffisant ?

Décrit comme un « joueur de périmètre » plutôt qu’un « joueur intérieur » par Gregg Popovich avant ses soucis de santé, « Wemby » passe donc la plupart de son temps au large. Le rookie de l’année en titre, avec sept tentatives à 3-points de moyenne, soit deux de plus que l’an dernier, continue en tout cas de se chercher.

Pas en réussite derrière l’arc depuis le début de la saison, il a, cette fois, marqué 6 de ses 9 tentatives lointaines. « Vraiment ? Je n’avais pas encore marqué six 3-points en match ? », s’est-il étonné. « Mais cette prestation n’est pas un virage dans ma progression : je ne vais pas tirer à 66% [derrière l’arc] dans ma carrière. Il faut simplement que je continue de jouer mon jeu et de tirer à 3-points car ça en fait désormais partie ».

Auteur d’une ligne de statistiques complète (24 points à 8/15 aux tirs, 16 rebonds et 7 contres), Victor Wembanyama veut continuer de cultiver sa polyvalence. « C’est très important car j’en suis capable », estime-t-il, en dépit d’un ratio passes – pertes de balles largement défavorable contre le Jazz (0 passe – 7 pertes de balle).

Les Spurs veulent « trouver un équilibre » dans leur sélection de tirs

Avec deux contres coup sur coup sur Kyle Filipowski puis sur John Collins à l’entame d’une dernière minute fatale pour les Spurs, Victor Wembanyama a un temps cru offrir une cinquième victoire en dix rencontres à ses fans. Mais Collin Sexton (23 points) et surtout Jordan Clarkson (16 points), avec une faute offensive provoquée sur « Wemby » dans les ultimes secondes, se sont chargés de finir le travail. « Nos pertes de balles (20) sont notre plus gros problème », avance le coach intérimaire Mitch Johnson pour justifier la défaite du soir.

Réaffirmant la volonté des Spurs de continuer à tirer à 3-points (47 tentatives, le 2e total de son histoire pour la franchise texane !), le technicien de 37 ans a rappelé qu’il était « nécessaire de trouver un équilibre » avec les tirs à 2-points. Car les shoots à 3-points, les Spurs en ont largement usés et abusés en début de match.

Leurs quinze premiers points ont d’ailleurs été inscrits derrière l’arc, avec une réussite probante de Stephon Castle avec trois tirs primés convertis en autant de tentatives.

« La façon dont on utilise Victor (Wembanyama) évolue clairement, il n’aime pas être mis dans des cases et cela se reflète sur le terrain », rappelait Mitch Johnson avant le match. Mais les Spurs doivent tout de même trouver un équilibre, car comme le rappelait Victor Wembanyama lui-même lors du « training camp », il doit mettre la pression sur les défenses adverses dans toutes les zones du terrain : « Il faut que je continue à progresser près du cercle car ce sont les tirs les plus faciles et donc ceux qu’on cherchera le plus cette saison ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour de Devin Vassell réussi. Opéré du pied cet été, l’arrière des Spurs a joué ses premières minutes de la saison, plus de sept mois après sa dernière apparition en NBA. En 22 minutes de jeu, il a terminé troisième meilleur marqueur des Spurs contre le Jazz (21 points à 8/13 aux tirs) et a fluidifié l’attaque texane.

– Encore une ligne de stats rare pour Victor Wembanyama. Malgré ses six pertes de balle, le natif du Chesnay (Yvelines) est devenu le premier joueur NBA à totaliser plus de 20 points, 10 rebonds, 5 contres et 5 tirs à 3-points réussis à trois reprises, en seulement 81 matchs. Il devance désormais l’intérieur des Celtics, Kristaps Porziņģis, auteur de cette performance à deux reprises.

– Stephon Castle enchaîne. Après son match contre Portland, l’ancien de UConn vient de signer une deuxième performance aboutie contre le Jazz (23 points à 8/13 aux tirs et 3 passes en 34 minutes). « Il doit encore progresser dans tous les domaines car il n’a joué que dix matchs NBA », tempère Mitch Johnson. « Mais c’est un super gamin avec un très bon tempérament. Il continue d’apprendre et de gagner en aisance au fil des rencontres. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS 110 UTH 111 ATL 113 CHI 125 CLE 105 BRO 100 LAC 105 TOR 103

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis),