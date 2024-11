Devin Vassell de retour dès ce week-end ?

Et si Devin Vassell croisait Jeremy Sochan à l’infirmerie ? Tandis que l’intérieur polonais va rater plusieurs semaines à cause de sa blessure et de son opération au pouce, l’arrière américain est sur le point de retrouver les parquets, annonce ESPN.

Le retour du 11e choix de la Draft 2020 pourrait même tomber dès ce week-end, et plus précisément dès samedi pour la réception du Jazz. Opéré du pied pendant l’été, le joueur des Spurs viendrait là renforcer une équipe texane qui alterne le bon et le moins bon depuis la reprise, tandis que Gregg Popovich est également sur la touche.

Titulaire aux côtés de Chris Paul

Principal lieutenant de Victor Wembanyama la saison passée, Devin Vassell reste sur la meilleure saison de sa carrière avec 19.5 points, 4.1 passes décisives, 3.8 rebonds et 1.1 interception de moyenne (à 47% au tir, 37% à 3-points et 80% aux lancers-francs).

Âgé de 24 ans, et prolongé au prix fort (135 millions de dollars !) jusqu’en 2029 par la franchise de San Antonio, il retrouvera une place de titulaire au côté de Chris Paul, dès qu’il sera autorisé à rejouer.

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 62 17 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SAN 71 27 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SAN 38 31 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.5 18.5 2023-24 SAN 68 33 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 Total 239 27 44.4 36.9 80.9 0.4 3.3 3.7 2.5 1.5 1.0 1.0 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.