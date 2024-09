Devin Vassell va manquer le début de saison

Une à une, les franchises tiennent leur « media day », et c’est l’occasion de faire le pointe sur l’infirmerie. Aux Spurs, trois joueurs apparaissent dans le rapport du staff médical, et on découvre que Devin Vassell sera absent du « training camp » et même de la reprise de la saison.

On apprend que l’arrière de San Antonio s’est fait opérer du pied droit pendant l’été, et il sera rétabli, au mieux, le 1er novembre. La franchise précise qu’il participe à des exercices sans contact, et qu’il sera examiné par le staff dans plus d’un mois.

La saison passée, Vassell avait disputé 68 matches pour 19.5 points, 4.1 passes et 3.8 rebonds de moyenne, et il avait manqué la fin de saison en raison d’une fracture du fatigue au pied droit. Lors de l’entretien de fin de saison, il avait expliqué que du froid et du repos suffiraient pour traiter sa blessure, et qu’il visait les 82 matches pour la saison à venir.

Finalement, il est passé sur le billard et au mieux, il manquera cinq rencontres…

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 62 17 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SAN 71 27 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SAN 38 31 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.5 18.5 2023-24 SAN 68 33 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 Total 239 27 44.4 36.9 80.9 0.4 3.3 3.7 2.5 1.5 1.0 1.0 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.