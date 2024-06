Victor Wembanyama et Devin Vassell, seuls intouchables à San Antonio ?

Les Spurs auront une enveloppe de vingt millions de dollars et deux gros choix de Draft, le 4e et le 8e, pour entourer Victor Wembanyama cet été et franchir un cap après la première saison prometteuse de la pépite française. Des moyens intéressants donc, et ils comptent bien s’en servir.

Déjà, The Ringer glisse que les dirigeants pourraient proposer un package avec les deux choix de Draft pour en obtenir un plus élevé. Les Rockets seront-ils intéressés, eux qui visent Mikal Bridges ? Les Wizards et les Hawks seront-ils prêts à lâcher les deux plus hautes places du podium ?

Ensuite, la franchise veut accélérer sa progression d’après Jonathan Givony. Le « Monsieur Draft » d’ESPN explique que les Spurs « veulent être compétitifs la saison prochaine, veulent les playoffs », et ainsi ne pas attendre « deux ou trois ans ». Il précise même que « personne dans l’effectif n’est intouchable sauf Victor Wembanyama et Devin Vassell ».

Pour le Français, c’est une évidence. Pour l’arrière, c’est aussi assez logique : il est le deuxième meilleur marqueur de l’équipe (19.5 points de moyenne) et son contrat va jusqu’en 2029. De plus, contrairement à Keldon Johnson, il vient de faire sa meilleure saison en carrière, alors que son coéquipier sur l’aile a été moins tranchant après l’arrivée de « Wemby ».

En tout cas, ça pourrait bouger cet été dans le Texas. Le GM des Spurs l’avait d’ailleurs annoncé en mai. « Chaque année, on veut être agressif, mais il faut bien le faire, de manière stratégique », expliquait ainsi Brian Wright. « Je pense qu’on le sera. On sera agressif. »