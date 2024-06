Les Rockets surveillent toujours Mikal Bridges

Les Rockets ont toujours un œil sur Mikal Bridges. Selon Kevin O’Connor, de The Ringer, les Texans sont ainsi prêts à utiliser leur 3e choix à la prochaine Draft pour mettre la main sur l’ailier des Nets.

Sauf que les Nets, malgré une saison en-deça des attentes de leur jeune leader, ne seraient toujours pas favorables à s’en séparer et préféreraient construire autour de lui.

Le journaliste américain assure par ailleurs que la franchise de Houston aurait été approchée par les Grizzlies qui, eux, possèdent le 9e choix lors de cette Draft. Une transaction entre les deux équipes, incluant un autre joueur, permettrait à Memphis de sélectionner beaucoup plus haut, et donc de viser un prospect plus coté.

Houston joue la montre

Sauf que du côté des Rockets, on joue la montre, en espérant que les Nets changent d’avis pour Mikal Bridges à l’approche de la Draft, même si le club new-yorkais assure désormais miser sur le développement de ses joueurs.

Mikal Bridges est en tout cas dans le viseur des Texans depuis plusieurs mois. Un échange entre l’ailier et Jalen Green aurait même été discuté l’hiver dernier entre les deux formations.

Pour les dirigeants de Brooklyn, qui veulent désormais bâtir une identité, le problème est aussi qu’ils ont transféré (pour James Harden) tous leurs premiers tours de Draft 2024, 2025, 2026 et 2027 aux… Rockets.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.