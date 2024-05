Les Rockets ont tenté de récupérer Mikal Bridges

Après Hoopshype, c’est au tour de The Athletic de rapporter l’intérêt des Rockets pour Mikal Bridges. La direction de Houston veut accélérer, voire finaliser, sa phase de reconstruction, et elle estime qu’il manque une star supplémentaire pour se mêler à la course au titre dans les années à venir.

Mais… les Nets ne sont pas vendeurs. Les Rockets proposaient plusieurs premiers tours de Draft, mais les dirigeants de Brooklyn considèrent leur ailier international comme leur meilleur joueur, et il n’est pas question de s’en séparer. The Athletic précise que les Rockets ne sont pas intéressés par Dejounte Murray ou Zach LaVine, dont les noms circulent depuis plusieurs semaines.

A défaut d’une grosse pointure, les Rockets chercheraient aussi un pivot pour épauler Alperen Sengun. Parmi les noms envisagés, il y a Clint Capela, qui connaît bien la franchise, mais aussi Kelly Olynyk et Andre Drummond. Quant à Robert Williams III, ce sera éventuellement pour la saison prochaine puisqu’il est blessé pour le reste de la saison.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.