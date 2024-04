Après une saison décevante, Mikal Bridges ne réalise pas encore qu’il va manquer les playoffs

Quand il faudra dresser le bilan global de la saison 2023/24, Mikal Bridges et les Nets feront indiscutablement partie des plus grosses déceptions. Après les promesses de la deuxième partie de l’exercice passé, on attendait beaucoup de l’ancien ailier des Suns et de ses coéquipiers, qui allaient retrouver Ben Simmons.

Finalement, Mikal Bridges n’est pas devenu le All-Star attendu quand Brooklyn, qui n’a pas pu compter sur Ben Simmons, encore abandonné par son corps, a péniblement dépassé les 30 victoires…

Il y a trois ans, il jouait une finale NBA…

« Ce n’était pas marrant du tout », concède Mikal Bridges, qui va manquer les playoffs pour la première fois depuis 2020. « Je n’ai pas encore réalisé. Sans doute vais-je le faire quand la saison sera terminée. On veut toujours continuer de jouer et je n’ai pas connu ça depuis ma deuxième saison dans la ligue avec Phoenix. On ne veut pas être en vacances en avril. »

Avec ses 20 points de moyenne, l’ailier ne s’est pas caché cette saison, assumant souvent ne pas avoir été au niveau. Les Nets ont certes refusé de l’envoyer à Houston contre Jalen Green, mais voit-il encore son avenir à Brooklyn ?

« Oui, à 100%. Je ne me projette nulle part ailleurs », affirme le joueur sous contrat jusqu’en 2026. « Je ne pense pas du tout à mon contrat. Mon objectif cet été, c’est de devenir meilleur que je ne l’ai été cette saison et d’apprendre. On n’a pas joué à notre meilleur niveau, je ne voulais pas, ni l’équipe, être à ce niveau mais c’est comme ça. Il faut retourner à la salle, s’améliorer et apprendre. Mon intention est de rester ici. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 79 35 43.8 37.3 81.3 0.9 3.8 4.7 3.7 1.4 1.0 2.1 0.4 20.0 Total 471 33 48.1 37.5 84.5 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.