Maladroit, Victor Wembanyama va continuer de shooter à 3-pts

Victor Wembanyama réalise un début de saison assez irrégulier. Car s’il est le meilleur contreur de la ligue, il pèse moins offensivement qu’en deuxième partie de saison dernière. Et pour cause : son shoot à 3-pts est en panne.

Depuis le début de la compétition, le Français a tenté sa chance 56 fois. Il a trouvé la cible seulement à 12 reprises. Soit 21% de réussite à 3-pts. C’est très peu, et bien moins que son 35% de la saison passée.

« Je vais continuer de jouer mon jeu et il consiste à shooter à 3-pts », réagit le rookie de l’année 2024 face à sa maladresse, avec des mots qui rappellent ceux de Gregg Popovich la semaine dernière, qui disait que « pour mettre des tirs, il faut d’abord les prendre ».

« Je vais continuer de voir si je suis ouvert ou non. Si je le suis, je vais continuer de shooter »

Pas question donc de limiter l’intérieur à un jeu près du cercle. Les Spurs veulent profiter de toute la panoplie offerte par Victor Wembanyama, même quand elle est rouillée…

« J’espère qu’on va jouer des systèmes ou attaquer de manière à produire les shoots que l’on veut, pour les bonnes personnes », confirme Mitch Johnson, qui remplace Gregg Popovich sur le banc. « Victor a tellement de qualités et c’est parfois compliqué pour un jeune de tout mettre en place en même temps. C’est dur pour tout jeune joueur. »

Le shoot à 3-pts de « Wemby » est bien déréglé puisque, quand on observe ses ratés, il y a évidemment des tirs contestés, pas faciles et parfois lointains (sans doute trop), mais aussi des shoots plus ouverts.

« Je trouve qu’il fait du bon travail et je pense qu’il va continuer dans cette voie. Je suis sûr que ça va aller mieux », rassure Mitch Johnson, qui ne remet pas en cause les choix de son joueur. « Je vais continuer de voir si je suis ouvert ou non. Si je le suis, je vais continuer de shooter », annonce de son côté le Français.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 8 31 42.4 21.4 93.5 1.9 7.9 9.8 2.8 2.1 1.2 3.4 3.8 18.4 Total 79 30 46.1 31.1 80.7 2.2 8.3 10.5 3.7 2.2 1.2 3.6 3.6 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.