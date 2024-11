Victor Wembanyama veut transformer l’exceptionnel en habitude

Profitant d’une rencontre face au faible Jazz, Victor Wembanyama a parfaitement rebondi après son raté face au Thunder. Dans le succès des Spurs, il a compilé 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 contres et 5 interceptions !

C’est le second « five-by-five » – cinq unités dans les cinq catégories statistiques principales – de sa carrière et dans l’histoire, seuls Hakeem Olajuwon (six fois en 1238 matches) et Andrei Kirilenko (trois occurrences en 797 rencontres) en ont réussis davantage. Sauf que le Français n’a que 76 matches dans les jambes…

« Cela me prouve que j’ai besoin d’augmenter mes standards quand je ne fais pas de « five-by-five » car je suis capable d’aider mon équipe dans tous ces domaines », explique Victor Wembanyama, qui voudrait donc en faire bien plus encore. « Il faut que ce soit constant. Je l’ai dit, c’est quelque chose que je dois faire plus souvent pour aider mon équipe dans ces domaines. »

« Wemby » bat son record de tentatives à 3-pts

En attendant de réussir à nouveau cet exploit, le pivot des Spurs s’est également illustré à 3-pts. Son 4/13 derrière l’arc dans cette partie n’est pas très brillant mais il prouve que le Français n’hésite pas à shooter autant qu’un Klay Thompson ou un Buddy Hield. Avant ce match, il n’était qu’à 4/21 dans cet exercice depuis le début de saison.

« Pour mettre des tirs, il faut d’abord les prendre », se justifie-t-il. « Il est davantage un joueur extérieur qu’un joueur intérieur », poursuit Gregg Popovich. « On veut qu’il soit capable de tout faire, de l’isolation, du shoot. Un peu de tout. »

Ses 13 tentatives à 3-pts sont même un nouveau record en carrière pour le vice-champion olympique. « C’est moins une question de performance individuelle que de faire progresser notre attaque », précise la star de San Antonio. « On doit s’amuser en jouant au basket et ça passe par de l’agressivité, par un bon spacing et il ne faut pas hésiter. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 4 30 40.7 19.0 90.0 2.2 8.8 11.0 2.2 1.8 0.0 3.8 2.8 16.5 Total 75 30 46.2 31.8 80.1 2.3 8.4 10.7 3.8 2.1 1.2 3.7 3.5 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.