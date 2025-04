Les Pistons frustrés de ne pas offrir une victoire aux fans de la Little Caesars Arena

Le public de la Little Caesars Arena attendait cela depuis le 22 avril 2019 et le Game 4 du premier tour des playoffs face à Milwaukee. Pour la première fois depuis cette date donc, les Pistons jouaient une rencontre de playoffs à domicile. Et dans un contexte spécial puisque Cade Cunningham et ses coéquipiers venaient de gagner à New York.

Par conséquent, il y avait tout pour vivre une superbe soirée, finalement gâchée par Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et les Knicks, qui s’imposent de peu et reprennent les commandes de la série (2-1).

« C’est frustrant. On ne voulait pas lâcher ce match, ni le Game 1. Ce sont des petites choses qui viennent nous piquer. Mais on va apprendre », lance le All-Star, dans des mots qui ressemblent à ceux utilisés après la première manche. « C’est frustrant pour différentes raisons », insiste JB Bickerstaff. « En seconde période, on a fait ce qu’il fallait pour gagner. »

« Tous les matches seront joués avec une haute intensité, avec énormément de fans et de bruit »

Les Pistons sont parvenus à rebondir après la première défaite, donc il n’y a pas de raison qu’ils ne puissent pas le faire pour le Game 4, dimanche soir. « On ne va pas se laisser abattre », annonce le coach. « Ni se faire influencer par les résultats. On va le montrer dimanche, on va se battre comme des fous. »

Nul doute que les joueurs seront portés par les spectateurs de la Little Caesars Arena, bruyants dans ce Game 3. « C’était génial. Il y avait énormément d’énergie. C’est dingue de faire revenir les playoffs à Detroit, tout le monde attendait ça », commente Cade Cunningham.

Au point d’être un peu paralysé par cette ambiance ? « Je ne dirais pas qu’on était trop enthousiaste car on savait que l’énergie serait importante », poursuit la star locale. « Le Madison Square Garden est très énergique aussi. Tous les matches seront joués avec une haute intensité, avec énormément de fans et de bruit. Ce n’est pas ça qui nous a bousculé. »

Quelle fut la raison de la défaite, alors ? « La balle n’est pas rentrée dans le cercle, c’est tout. Et elle rentrera dimanche », annonce Cade Cunningham.