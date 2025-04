Au bout du suspense, les Knicks reprennent les commandes à Detroit

Les Knicks devaient réagir après la défaite à domicile dans le Game 2 et le 8-1 pour commencer la rencontre montre leur volonté. Mais les Pistons répondent immédiatement avec un 9-0. Karl-Anthony Towns enchaîne les paniers primés et donne l’avantage aux siens (27-33). Le début de deuxième quart-temps est plus compliqué pour New York. Pour Detroit, c’est un temps fort. Sauf que ça ne dure pas, avec OG Anunoby qui monte en puissance, en attaque comme en défense, et les Knicks terminent très, très bien la première période, faisant ainsi un écart (53-66).

Le mouvement de balancier se confirme après la pause. Cette fois, ce sont les Pistons qui dominent les débats, avec un Jalen Duren présent près du cercle. Les troupes de JB Bickerstaff passent un 16-4. Encore une fois, Karl-Anthony Towns, avec ses tirs primés, donne de l’air à New York (83-93). C’est Jalen Brunson qui prend la suite, avec plusieurs paniers et des lancers-francs, dans le « money time », pour assurer la victoire des Knicks. Même si les Pistons vont se battre et marquer à 3-pts jusqu’à la dernière seconde, en vain (116-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match rythmé. C’est la tendance depuis le début de la série. C’est physique, ça joue dur mais les deux équipes aiment courir et mettre de la cadence. On ne s’ennuie pas, surtout que les rencontres sont serrées. En revanche, le jeu appelle la faute et le déchet est souvent important quand ça part dans tous les sens. Ce fut particulièrement vrai dans certaines séquences de ce Game 3.

– La réponse de Karl-Anthony Towns. Décevant dans le Game 2 avec seulement 10 points, l’intérieur des Knicks a réagi de la meilleure des manières. Il a pesé sur la rencontre avec ses shoots à 3-pts (4/8) et chacun de ses paniers a fait du bien à son équipe. Notamment un tir à mi-distance dans les dernières instants. L’ancien de Minnesota termine avec 31 points à 10/18 au shoot.

– Jalen Brunson écarte les Pistons. Sifflé et insulté toute la rencontre, le meneur de jeu a justifié son statut de « Clutch Player of The Year » avec 10 points dans les cinq dernières minutes de la rencontre. C’est lui qui a fait mal à Detroit, qui a empêché Cade Cunningham et sa troupe de réussir à revenir et passer devant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.