Cette fois, les Pistons ne craquent pas et ils égalisent !

Cette deuxième manche part sur les mêmes bases que le Game 1. Les deux équipes accélèrent continuellement et le rythme est très soutenu. Cette cadence s’accompagne de maladresse de loin et de déchets. Mais les Pistons négocient mieux ce premier quart-temps (18-25). Les bras commencent à se chauffer en début de deuxième quart-temps. Les Knicks peuvent compter sur Jalen Brunson, les Pistons sur Dennis Schroder et Malik Beasley. Et surtout sur Cade Cunningham qui agresse la défense de New York et provoque des fautes. Sur un dernier panier, le All-Star confirme la petite avance des siens à la pause (49-55).

Le troisième quart-temps est un calvaire pour les Knicks, qui manquent quantité de shoots de près. Detroit aussi a des moments de grosse maladresse mais avec les rebonds offensifs et les phases de transition, Cade Cunningham et sa bande arrivent à faire mal à New York, avec un 11-0, et à prendre plus de dix points d’avance, avant d’aborder le dernier acte devant au score (67-75). Les efforts de Jalen Brunson, qui doit se battre pour chaque shoot, finissent par payer puisque les Knicks reviennent petit à petit.

Schroder décisif !

Pendant cinq minutes, les joueurs de JB Bickerstaff n’inscrivent pas le moindre panier… Vont-ils encore céder, comme dans le Game 1 ? On peut le penser puisqu’ils perdent des ballons et que les Knicks égalisent à une minute de la fin… Dennis Schroder se charge de donner de l’air à son équipe avec un 3-pts. Jalen Brunson et Mikal Bridges auront des balles derrière l’arc pour égaliser : c’est manqué à chaque fois et Detroit revient à égalité dans la série (94-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore un moment difficile en dernier quart-temps pour les Pistons. L’essentiel est évidemment dans la victoire pour Detroit avec ce panier décisif de Dennis Schroder, mais c’est bien la deuxième fois en deux matches que les Pistons, pourtant solides avant et qui espéraient corriger les petits défauts du Game 1, craquent (un peu cette fois) en dernier acte face à la pression des Knicks. Peut-être que ce succès, tant attendu, va les libérer mentalement.

– Où était Karl-Anthony Towns ? Si Jalen Brunson a répondu présent avec 37 points, l’intérieur All-Star est passé à côté de son match, terminant avec 10 points et 6 rebonds. Sa présence, son agressivité en attaque ont manqué car les Knicks ont longtemps accusé un énorme retard aux lancers-francs. C’est là que l’ancien de Minnesota aurait été utile pour aller chercher des points gratuits.

– Enfin une victoire pour Detroit ! Les Pistons restaient sur 15 défaites de suite en playoffs. Vaincus en 2008 puis sweepés en 2009, 2016 et 2019, ils n’avaient plus gagné une rencontre à ce niveau depuis le 26 mai 2008 et un succès dans le Game 4 de la finale de conférence Est contre Boston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.