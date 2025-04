Cade Cunningham et les « petites choses à corriger »

Même s’il n’était pas le plus adroit, Cade Cunningham a connu une première rencontre de playoffs très plaisante. Déjà pour lui, parce qu’il découvrait enfin ce stade de la compétition. Mais aussi dans le jeu, avec un très bon troisième quart-temps pour faire mal à la défense de New York sur pick-and-roll, avant un dernier quart-temps indécis.

« C’était très agréable. Je me suis beaucoup amusé », confie-t-il sur ce Game 1 au Madison Square Garden. « Je pense que tout le monde en a profité. L’ambiance était bruyante, ça a soufflé et ce sont les meilleurs matches à vivre. »

Sauf qu’on le sait, après avoir compté huit points d’avance en début de dernier acte, les Pistons vont encaisser un terrible 21-0 qui va annihiler les choses de remporter cette première manche. Ces quatre minutes dans le dur font très mal, même si elles ne doivent pas faire oublier les 40 précédentes.

« Jouer notre jeu, se battre au rebond, jouer avec rythme et faire des stops : ces choses-là ont fonctionné pour nous. On doit simplement corriger quelques petites choses », annonce Cade Cunningham. « On a été solide pendant trois quart-temps et le dernier est arrivé. Il y a des choses à corriger. »

Ont-ils retenu la leçon ?

A commencer par lui, qui a terminé cette rencontre avec 21 points à 8/21 au shoot, 12 passes, 6 rebonds et 6 ballons perdus. Dont les trois derniers surviennent dans les douze ultimes minutes.

« Ils m’ont envoyé plusieurs défenseurs », analyse la star des Pistons, même si OG Anunoby a été sur son dos pendant 10 minutes au total. « Cade est un grand joueur, un duel compliqué. J’ai adoré la combativité d’OG sur chaque action. Parfois, il a encaissé un tir mais ça n’a pas altéré son envie de revenir ensuite », lance Tom Thibodeau. « On a confiance en lui en défense », poursuit Josh Hart. « OG adore ces duels, surtout en playoffs où il peut être physique. »

Cette défaite fut une bonne leçon pour le meneur de jeu et ses coéquipiers, dont beaucoup jouaient leur premier match de playoffs au Madison Square Garden. Dans la deuxième manche ce lundi soir, toujours à New York, il faudra démontrer que l’équipe a bien retenu la leçon.

« C’était clairement un apprentissage », glisse Cunningham. « Je n’avais jamais connu ça. Mais je n’ai pas abordé cela comme un match différent mais comme une rencontre classique. On est excité, impatient que la série se poursuive. Je suis prêt pour le Game 2. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 ☆ DET 70 35 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.