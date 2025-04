C’est le métier qui rentre pour les Pistons

Il reste presque neuf minutes à jouer dans ce dernier quart-temps au Madison Square Garden. Dennis Schroder vient de marquer et les Pistons ont désormais huit points d’avance, dans une deuxième période jusqu’à maintenant bien maîtrisée. Imaginer Detroit prendre ce Game 1 à New York n’est plus impossible.

Quatre minutes plus tard, cette dernière phrase n’est plus d’actualité et les joueurs de Tom Thibodeau filent vers la victoire. Que s’est-il passé pendant ce court instant ? Les Knicks ont déroulé avec un énorme 21-0 ! Les Pistons ont alors enchaîné dix tirs ratés…

« Notre attaque nous a fait défaut. Quand on perd huit ballons dans un quart-temps, c’est difficile de s’en remettre », résume JB Bickerstaff. « Les gars ont réussi de bonnes choses pour se mettre en position de gagner ce match mais, encore une fois, il faut conclure. »

Une première dans le grand bain

Le symbole de cette partie pour la franchise du Michigan, c’est Cade Cunningham. En troisième quart-temps, il a parfaitement disséqué la défense de New York avec sa lecture sur pick-and-roll. Puis, dans le dernier acte, il était davantage en difficulté, avec trois ballons perdus.

« C’est une leçon pour nous », poursuit l’entraîneur des Pistons. « On doit être honnête envers nous-mêmes. On a parlé avant la rencontre de l’expérience. Là, c’est de l’expérience. On a des joueurs qui jouaient leur premier match de playoffs. Ils ont pris conscience du basket des playoffs et de la difficulté de conclure une rencontre à ce stade de la compétition. »

C’est effectivement le métier qui rentre pour Cunningham et les jeunes du Michigan. Les vétérans comme Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. ont été au niveau (39 points et 9 paniers primés inscrits à eux deux) et, face à une équipe plus forte sur le papier et plus habituée à ces hauteurs, les troupes de JB Bickerstaff ont été au rendez-vous.

« Les Knicks ont fait ce qu’ils étaient censés faire dans ce Game 1. On a de l’expérience désormais », glisse le coach. « Pendant la majorité de la partie, on a su rester calme. Ce n’est qu’un match sur une série », indique Tobias Harris, lui aussi précieux avec ses 25 points. « Les playoffs, c’est une question de réponse. Rebondir, c’est une des choses essentielles dans la ligue. Ce groupe va rebondir. On va s’assurer d’être bien concentré, énergique. Voilà pourquoi les vétérans sont là, pour que l’état d’esprit du groupe soit au beau fixe. »