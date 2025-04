Les Knicks mettent K.O. les Pistons en dernier quart-temps

Le début de rencontre confirme l’expérience des Knicks pour ces rendez-vous de printemps, avec une entame bien meilleure que celle des Pistons. New York passe un 10-3 pour entrer dans la partie. Mais les vétérans de Detroit sont là pour aider à effectuer cette transition et Tim Hardaway Jr. s’illustre avec deux dunks. OG Anunoby inscrit 12 points dans ce premier quart-temps très rythmé et équilibré (27-27).

Les Knicks n’arrivent pas à se défaire des Pistons car Jalen Brunson est dans le dur. Le All-Star manque beaucoup de shoots près du cercle. Malik Beasley, lui, est à l’aise à 3-pts et, à la pause, aucune formation n’a réussi à prendre le dessus (57-55). C’est finalement Detroit qui y parvient, avec un excellent Cade Cunningham. Il appuie où ça fait mal pour New York, en multipliant les pick-and-roll et la défense des Knicks n’aime pas ça. Isaiah Stewart repousse plusieurs shoots et avec les points en contre-attaque de Beasley, les Pistons sont devant avant le dernier acte (83-91).

Mais là, tout s’effondre pour les troupes de JB Bickerstaff. Les nombreux ballons perdus plombent l’attaque et, en face, les vagues ne s’arrêtent pas. Les Knicks passent un 21-0 et mettent la tête de leur adversaire sous l’eau. Les jeunes Pistons réussiront à réagir un peu, mais New York s’impose 123-112 et prend la première manche de cette série qui s’annonce décidément très, très intéressante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 21-0 du dernier quart-temps. Comme prévu, pendant une majorité de la rencontre, les Knicks ont peiné à manœuvrer cette solide équipe de Detroit, qui avait pris les commandes avant le dernier virage. Puis, en montant d’un cran en défense, en forçant des ballons perdus, ils ont réussi à revenir et à avoir le vent dans le dos. Et ça a duré au point de pouvoir faire un écart significatif avec un 21-0 ! Le tournant du match, clairement.

– Les Pistons étaient au niveau. Même si ce coup d’accélérateur a tué les joueurs de JB Bickerstaff, le coach peut se réjouir d’une chose : ses troupes étaient présentes dans ce Game 1 et au rendez-vous, confirmant ainsi que les battre quatre fois ne sera pas facile du tout.

– Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns sont montés en puissance. Le premier a connu une première période très, très difficile, en manquant quasiment tout. Ses tirs étaient courts et ratés. En seconde, il a retrouvé de l’adresse en étant bien meilleur. Le meneur de jeu termine avec 34 points et 8 passes. Le second, lui, a fait un gros match avec 23 points, 11 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 2 contres, se montrant encore plus tranchant après la pause.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.