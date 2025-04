Clutch Player of the Year 2025 | Jalen Brunson fait honneur à son surnom

De’Aaron Fox, Stephen Curry et désormais Jalen Brunson. Telle est la liste des lauréats –tous meneurs– du « Clutch Player of the Year ». Un trophée décerné depuis 2023 et qui atterrit pour la première fois dans la conférence Est.

Surnommé « Captain Clutch » à New York pour ses prouesses dans les moments chauds, le meneur des Knicks a été préféré à Nikola Jokic (312 points) et Anthony Edwards (47 points). Il hérite de 426 points et 70 premières places dans ce scrutin, dominant donc largement ses concurrents.

Dans les situations dites « clutch », autrement dit les cinq dernières minutes d’un match où les deux équipes se tiennent en maximum 5 points d’écart, Jalen Brunson affiche notamment un total de 156 points (numéro 2, derrière les 157 de Anthony Edwards) et une moyenne de 5.6 points (numéro 1), pour aller avec un bilan positif de 17 victoires et 11 défaites.

Statistiquement, le meneur All-Star est donc au top et, pour couronner le tout, il possède de nombreux matchs « signature » où son sang-froid sous pression a sauvé les Knicks. Pêle-mêle : Charlotte, Washington, Brooklyn, Atlanta, Houston, Philadelphie, Denver, Miami et de nouveau Philadelphie. De quoi renforcer l’impression de domination chiffrée et son dossier de candidature.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.