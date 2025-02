Jalen Brunson (42 points) délivre les Knicks après une fin de match folle face aux Rockets !

La défaite au MSG face aux Lakers samedi soir n’a pas laissé de traces dans les rangs des Knicks, si ce n’est le forfait d’OG Anunoby. Face à des Rockets quant à eux privés de Fred VanVleet, Jabari Smith Jr et Alperen Sengun, les hommes de Tom Thibodeau ont fini par trouver les ressources pour s’imposer 124-118 au terme d’un duel épique entre Jalen Bruson et Jalen Green dans le final, dont l’ancien pensionnaire de Villanova est sorti grand vainqueur.

Tout semblait pourtant mal embarqué, notamment suite au départ réussi des Texans, qui ont fait la course en tête dans le premier quart-temps avant de passer un 9-0 alimenté par le quatuor de lieutenants Cam Whitmore, Amen Thompson, Dillon Brooks et Steven Adams pour attaquer le deuxième de la meilleure manière (25-36).

Houston a ainsi compté jusqu’à 12 points d’avance (32-44), avant de commencer à sentir le souffle des Knicks et de Mikal Bridges en particulier. Ce dernier a enchaîné 8 points dont deux flèches à 3-points pour remettre les siens dans le coup. Jalen Brunson a pris le relais avant la pause avec un 2+1 puis un dernier panier avant la pause, histoire de maintenir la pression sur les Rockets à la pause (52-57).

New York était loin d’être tiré d’affaire pour autant. Malgré les coups d’éclat de Jalen Brunson et Josh Hart pour faire repasser les Knicks devant (72-69), Houston a fini plus fort, en passant un 16-4 pour finir le troisième quart-temps. Au-delà des deux paniers à 3-points chacun de Cam Whitmore et Aaron Holiday, on retiendra surtout l’énorme dunk d’Amen Thompson avec la faute d’un Precious Achiuwa chancelant en prime (78-89).

Le grand numéro du meneur des Knicks

Mais dans le dernier acte, les Knicks ont su trouver les ressources nécessaires pour revenir et arracher la victoire. Karl-Anthony Towns a montré la voie en scorant par trois fois, dont un 3-points, avant de passer le relais à Mikal Bridges, puis Josh Hart et enfin Deuce McBride pour continuer de grappiller l’écart (100-103). Aaron Holiday, Jalen Green et Amen Thompson ont retardé l’échéance, mais, porté par son public, NYC a fini en boulet de canon.

La révolte de « Big Apple » porte un nom : Jalen Brunson, auteur de 17 points dans les six dernières minutes du match ! Fidèle à lui-même, le meneur n’a rien lâché multipliant les paniers « clutch » pour faire basculer la rencontre, même si c’est sur un 2+1 de KAT que les locaux ont repris les devants (109-108).

Mais que dire de la suite ? Malgré de grosses pressions défensives, il a trouvé la solution à chaque fois, finissant au cercle, à mi-distance, et même à 3-points pour finir par faire plier les Rockets (118-114). Même lorsque Tom Thibodeau a perdu une possession cruciale sur un « challenge » qui n’a pas abouti, Jalen Brunson ne s’est pas démonté et à réussi à chiper le ballon à Amen Thompson sur l’action suivante pour finalement assurer sur un 4/4 au lancer-franc synonyme de victoire pour les Knicks (124-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final de Jalen Brunson. Quelle fin de match de malade du meneur des Knicks ! Face à une défense très agressive et après une prestation compliquée face aux Lakers, il a toujours été sur le fil du rasoir mais à pratiquement réussi à s’en sortir à chaque fois, hormis un retour en zone que Tom Thibodeau a essayé de masquer. Près du cercle, sur des floaters venus de nulle part, sur son 3-points qui a tout changé et bien sûr lors de son 4/4 au lancer, Jalen Brunson a été exceptionnel. Auteur de 17 de ses 42 points dans les six dernières minutes du match, c’est aussi la première fois en carrière qu’il termine un match à 40 points et plus et 10 passes décisives.

– Amen Thompson a fait vibrer la Mecque. Amen Thompson, voilà un joueur comme Tom Thibodeau et le public de New York doit les apprécier. Toujours à fond, agressif des deux côtés du parquet, le jumeau d’Ausar a été brillant, terminant avec un nouveau triple-double à 25 points, 11 rebonds, 11 passes décisives, son troisième en carrière et son deuxième en moins de dix jours. On retiendra notamment sa séquence showtime face à un Precious Achiuwa déboussolé. À noter que c’est tout de même lui qui a perdu un ballon précieux dans le « money-time » face aux mains actives de Jalen Brunson. De quoi se faire encore plus apprécier des fans new-yorkais !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.