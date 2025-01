Le MVP de la nuit | Une performance de gala pour Jalen Brunson

Nikola Jokic vite plombé par les fautes, puis jamais vraiment dominant dans cette rencontre, ce sont les meneurs de jeu qui ont pris toute la place au Madison Square Garden.

Avec 33 points, Jamal Murray a fait un très bon match. Mais Jalen Brunson a fait encore mieux dans la victoire des Knicks : 30 points à 10/16 au shoot dont 3/6 de loin et 15 passes décisives.

« Il a été spécial. ‘Cap’ est unique, tout le monde le sait », souligne Karl-Anthony Towns. « On avait besoin qu’il marque dans cette rencontre, qu’il fasse ce qu’il sait faire le mieux. Il l’a fait, voilà pourquoi il est unique. Dès qu’on l’appelle, il répond présent. »

Le meneur de jeu a notamment fait des grosses différences après la pause. Jalen Brunson joue l’intégralité du troisième quart-temps et inscrit 18 points. Puis, dans le dernier acte, il ne marque aucun point et se transforme en passeur (7 offrandes) pour ses coéquipiers qui transpercent la défense de Denver.

Marquer de loin, pénétrer, gérer le rythme, passer… Le All-Star de New York s’est occupé de tout, en perdant seulement deux ballons. « On est en bonne position actuellement », se réjouit-il alors que les Knicks sont désormais sur cinq succès d’affilée et qu’avec 32 victoires et 16 défaites, ils sont de plus en plus proches de la deuxième place de l’Est, détenue par les Celtics (33-15). « J’adore notre manière de jouer, on doit continuer ainsi. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 46 35 48.8 40.3 81.3 0.4 2.4 2.9 7.4 2.2 0.9 2.3 0.0 25.8 Total 468 29 48.9 39.3 82.2 0.5 2.7 3.2 4.9 1.8 0.7 1.7 0.1 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.