Le poignet de Jayson Tatum inquiète…

Lors du Game 1 entre les Celtics et le Magic, Jayson Tatum avait été victime d’une vilaine chute dans le dernier quart-temps, sur une tentative de pénétration contestée par Wendell Carter Jr. et surtout Kentavious Caldwell-Pope (qui écopera d’une faute flagrante de niveau I).

Mal retombé sur son poignet droit, l’ailier All-Star avait ensuite dû manquer le Game 2 et il s’agissait carrément de son premier match de playoffs raté en carrière ! Après 114 apparitions consécutives…

Une chance infime qu’il joue…

À 2-0 en faveur de Boston dans cette série du premier tour, les champions en titre peuvent en tout cas se permettre de gérer plus sereinement cette blessure mais, à la veille du Game 3 à Orlando, il y a peu de chances que Jayson Tatum, incertain, soit en tenue pour cette rencontre.

« Il souffre d’une grosse contusion osseuse » a indiqué son coach, Joe Mazzulla. « On le surveille quotidiennement. Il progresse un peu plus chaque jour. Il suit tous les protocoles et il fait tout son possible pour essayer de jouer. […] Je sais qu’il va faire tout ce qu’il peut pour jouer et nous faire gagner. C’est celui qu’il est et nous avons confiance en ça. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.