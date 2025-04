Les Celtics font craquer le Magic après la pause

Les champions lancent la défense de leur titre et leur quête de doublé à la maison, en accueillant une jeune équipe du Magic. La différence entre les deux s’est justement ressentie, puisque les Celtics ont livré une deuxième mi-temps de qualité, en attaque et en défense, pour calmer le duo Paolo Banchero (36 points, 11 rebonds) – Franz Wagner (23 points, 5 passes) et empocher la victoire (103-86), dans le sillage d’un super Derrick White (30 points). Lui-même épaulé par Payton Pritchard (19 points).

La différence s’est donc faite en seconde période dans ce Game 1. Bouillant du début à la fin, Derrick White a su compenser la soirée délicate du trio Jayson Tatum – Jaylen Brown – Kristaps Porzingis (seulement 40 points et 15/44 au tir) et être à l’origine de ce « run » de 15-4 qui a assommé Orlando. Enfin capable de déployer du jeu rapide, à l’aide des pertes de balle adverses, Boston a pris le contrôle de la partie en quelques minutes, pour ne plus vraiment être inquiété par la suite.

À 1-0, les Celtics peuvent en tout cas être rassurés par ce qu’ils ont proposé après la pause, d’autant que leurs stars n’ont pas brillé comme habituellement, en raison du coup de chaud de Derrick White. Quant au Magic, emmené par un grand Paolo Banchero et un Franz Wagner également inspiré, il fait déjà face à une interrogation : qui sera là pour aider avec régularité son « one-two punch » sur toute cette série du premier tour ?

À RETENIR

– Une deuxième mi-temps autoritaire pour Boston. En première mi-temps, les Celtics auront longtemps souffert devant la dimension physique du Magic, qui arrachait de nombreuses secondes chances et insistait près du cercle avec le tandem Paolo Banchero – Franz Wagner. C’est donc Derrick White qui les a beaucoup portés en compagnie de Payton Pritchard, avant que les autres titulaires ne se réveillent quelque peu pour aider ce même White à initier un 15-4 qui a tout changé. À -10, Orlando a bien tenté de revenir sans rien lâcher jusqu’au bout, mais collectivement, les deux équipes ne boxaient pas dans la même catégorie.

– Orlando trop limité collectivement. À eux deux, Paolo Banchero et Franz Wagner auront inscrit 59 des 86 points du Magic (soit 69%) ! La preuve qu’ils ont de quoi poser des problèmes aux défenseurs des Celtics, entre leur agressivité et leur polyvalence offensive. Sauf que les champions apprécieront probablement de voir les deux stars floridiennes briller autant, sans que leurs coéquipiers ne puissent apporter grand-chose comme aujourd’hui. Sur une mi-temps, cela peut tenir, mais pas sur tout un match et encore moins toute une série. À Jamahl Mosley de trouver des solutions pour éviter de revoir un tel « two-men show ».

– Le poignet de Jayson Tatum à surveiller ? Victime d’une vilaine chute dans le dernier quart-temps, sur une tentative de pénétration contestée par Wendell Carter Jr. et surtout Kentavious Caldwell-Pope (qui écopera d’une flagrante I), Jayson Tatum est mal retombé sur son poignet droit. Resté au sol pendant de longues secondes, l’ailier All-Star a finalement rejoué, mais on a vu qu’il se le tenait à plusieurs reprises. Simple coup ou blessure plus sérieuse ? Les prochaines heures nous permettront d’en savoir davantage. Pas rassurant, alors que Jaylen Brown a récemment été gêné par son genou et qu’il n’est sans doute pas à 100%.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.