Defensive Player of the Year 2025 | Le sacre de Evan Mobley

Un nouveau joueur ajoute son nom au palmarès du trophée de « Defensive Player of the Year » et il s’agit de Evan Mobley. La NBA a annoncé que l’intérieur des Cavaliers avait été préféré à Dyson Daniels (197 points) et Draymond Green (154 points), récoltant 285 points et 35 premières places (sur un maximum de 100), dans un scrutin où ils sont sept à avoir reçu des premières places (Mobley, Daniels et Green, mais aussi Luguentz Dort, Amen Thompson, Ivica Zubac et Giannis Antetokounmpo).

À la tête de la défense de Cleveland, pas spécialement élite, car « seulement » 8e en matière d’efficacité (111.8 points encaissés sur 100 possession) mais qui a souvent pu mettre le pied sur le frein au regard de l’efficacité de son attaque (121.0 points marqués sur 100 possessions), le néo-All-Star excelle défensivement au large et dans la peinture, contestant aussi bien les 2-points que les 3-points.

Polyvalent au possible et capable de défendre sur plusieurs postes avec ses prédispositions physiques, en plus d’avoir une influence positive sur le reste de ses coéquipiers, il a sans doute été le plus régulier de tous les candidats cette saison. Affichant, notamment, des moyennes de 7.0 rebonds défensifs, 1.6 contre et 0.9 interception.

Premier membre des Cavaliers récompensé par le « Hakeem Olajuwon Trophy », Evan Mobley triomphe à seulement 23 ans et 310 jours. Avant lui, seuls quatre joueurs en avaient fait autant avant de fêter leurs 24 ans : Alvin Robertson (23 et 265 jours), Dwight Howard (23 ans et 128 jours), Kawhi Leonard (23 ans et 290 jours) ainsi que Jaren Jackson Jr. (23 ans et 206 jours).

L’année dernière, on se rappelle que c’est Rudy Gobert qui avait été décoré pour la quatrième fois de sa carrière.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 ☆ CLE 71 31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.