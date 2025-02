Les Cavaliers adorent la confiance développée par Evan Mobley

« Le meilleur joueur dans cinq ans… ? » Evan Mobley répète la question à l’occasion du All-Star Game, hésite une seconde ou deux, passe un doigt sur son nez, puis rétorque : « Peut-être moi. Ou Victor (Wembanyama). »

Ces quelques mots de la part du All-Star n’ont l’air de rien, mais ils font le plus grand bien à entendre pour le clan des Cavaliers. Ces derniers, depuis l’arrivée de l’intérieur dans la Grande Ligue en 2021, ne cessent de vanter son potentiel. C’est particulièrement vrai de la part de son nouveau coach, Kenny Atkinson, qui le pousse à s’affirmer.

« Je l’ai dit à Evan : ‘La prochaine étape, c’est d’y croire (à devenir le ou l’un des meilleurs joueurs de la ligue dans cinq ans). Tu y crois ? Tu as tous les outils, tu progresses sur le plan de la régularité’ », rapporte le coach qui aimerait carrément le voir devenir « irrationnel » dans ses ambitions personnelles.

Tous les outils sont là

« Il y a une croyance chez ces gars, ils arrivent à un certain point… Donovan (Mitchell) l’a, Darius (Garland) je pense qu’il l’a – ils ont cette confiance presque irrationnelle. Evan n’est pas quelqu’un qui manque de confiance, mais on doit l’amener à être un peu plus irrationnel, un peu plus. Du genre ‘Je vais être ce gars-là’. C’est la prochaine étape, car tous les outils sont là : physiques, techniques, de tir, tout le reste », développe le coach.

La première sélection All-Star du joueur de 23 ans, qui signe sa meilleure saison en carrière au « scoring », est sans doute un bon pas dans ce sens. Mais il est aussi tributaire dans son développement de la hiérarchie existante au sein de la formation de l’Ohio. Pour l’heure, il reste encore la troisième option de l’équipe.

Reste que ce genre de déclaration témoigne d’une confiance grandissante en lui. « C’est très important. Certains jeunes ont cette confiance dès l’école, d’autres la développent. De mon point de vue, on essaye de favoriser cet environnement. On lui donne plus de responsabilités, on le pousse à tirer plus, à attaquer plus, à être plus actif défensivement », énumère son coach, ravi qu’il ait verbalisé cette confiance avec cette déclaration.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 50 30 57.2 37.9 76.2 2.2 7.0 9.2 3.0 2.0 0.9 1.9 1.6 18.6 Total 248 33 55.0 30.5 69.9 2.2 6.7 8.9 2.9 2.4 0.8 1.9 1.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.