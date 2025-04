Les Grizzlies gâchent 29 points d’avance : le Thunder mène 3-0 !

Après avoir largement perdu les deux premiers matchs de la série, les Grizzlies retrouvaient Memphis avec l’envie de montrer un visage nouveau. Dès l’entame de match, les coéquipiers de Ja Morant prennent les choses en main derrière un Scotty Pippen Jr à 4 sur 4 à 3-points après 12 minutes.

Les Grizzlies défendent dur et asphyxient totalement l’attaque d’OKC qui connaît un trou d’air de quasiment cinq minutes où les hommes de Mark Daigneault n’inscrivent pas le moindre point. Memphis en profite et prend même le large pour mener 69-40 à trois minutes de la mi-temps, après un panier de Desmond Bane.

Si Cason Wallace met enfin un panier pour calmer l’incendie, le principal fait de jeu de cette fin de rencontre intervient juste avant la mi-temps. Sur une contre-attaque, Scotty Pippen Jr devance Luguentz Dort, mais préfère délivrer une passe décisive pour Ja Morant plutôt que de s’assurer un panier facile. Le meneur pense pouvoir monter au dunk, mais le défenseur du Thunder glisse en essayant de l’arrêter et percute la superstar qui tombe au sol lourdement. Comme la veille, avec celle de Jimmy Butler, a chute est impressionnante et, blessé à la hanche, il ne reviendra pas pour la suite de la partie.

Oh man. Ja Morant down on the court in pain after being undercut by Lu Dort. pic.twitter.com/MfQN5Xv79p

— eric (@EricTweetsNBA) April 25, 2025