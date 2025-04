Les Grizzlies ne suivent pas le rythme imprimé par le Thunder

Lorsqu’il a récupéré le cuir dans sa moitié de terrain, Jalen Williams avait deux défenseurs face à lui. Malgré la présence de Ja Morant et Santi Aldama, l’ailier du Thunder a pris de la vitesse. Et fini par dépasser ses deux adversaires pour monter au dunk à une main.

Cette action lors du Game 2 entre OKC et Memphis, au milieu du troisième quart-temps, illustre bien la tendance de ce début de série : les Grizzlies sont pris de vitesse par les joueurs de l’Oklahoma. Après deux rencontres, la n°1 de la ligue domine outrageusement en matière de points en contre-attaque : 48 à 8 !

Mark Daigneault met cet impressionnant différentiel sur le compte des ballons volés par sa formation – on a vu Williams et Shai Gilgeous-Alexander piquer des balles avant de filer en contre-attaque dans le premier quart-temps – ainsi que la maîtrise du rebond. « Ce qui n’est pas acquis contre cette équipe », note le coach en soulignant la propreté du Game 2 livré par son équipe pour gagner la bataille de la possession.

En amont de ce premier tour, le coach avait observé le match de leurs futurs adversaires en play-in face aux Mavs (19 points en contre-attaque). « Ils étaient super rapides. C’était une bonne indication pour nous de comprendre comment ils allaient aborder ce match. Ils allaient essayer de nous distancer en jouant en vitesse, de dicter le tempo. On doit être prêt à ça à Memphis », souligne le technicien du Thunder.

Une équipe pourtant très rapide

Avec un peu moins de 17 points par rencontre, Memphis était la 7e équipe la plus dangereuse de la ligue cette saison dans ce domaine. Et même la 2e, derrière les Nuggets, en matière de points en transition (56). Changement d’ambiance totale dans cette série jusqu’ici.

« C’est un point sur lequel on insiste c’est sûr. C’est l’une des équipes les plus rapides de la ligue, et leur accorder ça, c’est leur accorder leur identité. Quand tu veux gagner un match, en particulier à ce stade de la saison, tu dois priver l’équipe adverse de quelque chose », remarque Shai Gilgeous-Alexander.

Ce dernier, à l’instar de son coach, se félicite d’abord des huit petits points encaissés, plutôt que les 48 inscrits, sur ces deux manches, symboles d’un repli défensif bien en place. À voir si cette tendance se confirme avec le 3e match de cette nuit dans le Tennessee.