Menés 2-0 face aux Celtics et aux Pacers, le Magic et les Bucks n’ont plus le choix : ils doivent s’imposer devant leur public pour éviter d’être menés 3-0 dans leur série. Pour Orlando – Boston, c’est à 1h00 sur beIN Sports 1, et c’est suivi d’un superbe Wolves – Lakers à 3h30.

Entre les deux, sur le League Pass, on suivra la réaction des Bucks, en difficulté face aux Pacers. Et ça devrait être électrique.