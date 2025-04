Kentavious Caldwell-Pope porté disparu contre les Celtics

Il devait être une des pièces manquantes pur transformer le Magic, jeune équipe pleine de promesses à un vrai outsider à l’Est. Kentavious Caldwell-Pope poursuit sur la lignée de sa saison régulière bien poussive et ne pèse pour l’instant pas sur le premier tour contre les Celtics. Arraché aux Nuggets grâce à un contrat de 66 millions de dollars sur trois ans, l’arrière ne répond pas jusque-là aux attentes. Ses deux premières sorties sans relief contre Boston n’ont notamment pas aidé l’attaque d’Orlando à se montrer plus dangereuse.

En recrutant « KCP », la franchise floridienne pensait avoir trouvé la pièce manquante de son puzzle à un poste jusque-là sans vrai titulaire en puissance. « 3&D » reconnu dans la ligue, Caldwell-Pope n’a pas juré dans la solidité défensive affichée par le Magic cette saison. Pour ce qui est de son pouvoir de nuisance au tir extérieur, on est en revanche encore loin du compte. Mercredi, le vétéran s’est déchiré avec un 1/9 au tir, dont 0/6 à 3-points et plusieurs tirs ouverts manqués. « Les Celtics font l’effort pour empêcher les positions ouvertes » assure toutefois Franz Wagner, à peine moins maladroit au TD Garden (1/7 de loin). « Il aura parfois des soirs comme ça. Nous serons tous meilleurs au Game 3. »

Plus mauvais pourcentage à 3-points depuis 2019

La première prestation de Kentavious Caldwell-Pope n’avait pas été beaucoup plus convaincante. Avec six points et seulement cinq tirs tentés, il n’avait pas su s’imposer comme une option pour prendre le relais du duo majeur Wagner – Paolo Banchero. Ce début de premier tour s’inscrit dans la lignée de sa saison régulière assez décevante, avec des chiffres en recul (8,7 points contre 10,1 chez les Nuggets la saison passée) et une adresse en berne pour un shooteur d’un tel calibre : 34,2% à 3-points, -6,4 points par rapport à 2023/2024. Ce, alors qu’il y avait pourtant des responsabilités à prendre à Orlando après la blessure sur les lignes arrières de Jalen Suggs dès la mi-saison.

Mené 2-0 et pour le moment assez loin du compte, le Magic va devoir (re)trouver un « KCP » digne de celui qui avait été un pion important de deux titres NBA avec les Lakers en 2020 et les Nuggets en 2023 et son profil de « 3&D ». Car Kentavious Caldwell-Pope ne se montre pas non plus jusque là impressionnant en défense, exception faite de quelques bons passages sur Jayson Tatum (0/4 quand il était défendu par Caldwell-Pope) lors de la première manche. Le joueur de 32 ans s’était surtout signalé pour une faute sévère qui a conduit l’ailier des Celtics à se blesser et manquer la rencontre mercredi soir.

La blessure sur Tatum comme seul vrai fait d’arme

Sans véritable effet puisque même sans Tatum, Orlando a souffert, et « KCP » a surtout été en mission sur Derrick White, avant d’être constamment isolé par l’attaque des Celtics après avoir dû changer d’adversaire suite à un écran. « Il défend comme un dingue, à courir et sauter partout » vient à son secours son entraîneur Jamahl Mosley. Le Magic a signé un defensive rating de 121,9 points sur 100 possessions avec Caldwell-Pope sur le parquet, à peine mieux que lorsqu’il prend place sur le banc (122,5, 116,7 contre 118,4 collectif au Game 1). Et très loin des standards qui avaient permis au Magic de terminer septième de la Conférence Est avec le deuxième meilleur defensive rating de toute la NBA (109,1).

Orlando continue d’afficher sa confiance envers sa recrue phare de la dernière intersaison. « Il est déjà passé par là » assurait Wendell Carter Jr après le Game 2. « Il comprend ce que cela demande. Qu’il mette ou qu’il rate ses tirs, on saut que l’on peut compter sur sa défense énorme sur le porteur de balle et pour être un leader vocal pour nous. On sait qu’il va avoir des soirs sans comme tous les shooteurs. Nous ne sommes pas inquiets du tout. On sait qu’il va rebondir. » Réaction attendue vendredi soir, pour un match déjà charnière pour le Magic dans cette série.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 1.9 0.7 1.8 0.9 0.3 0.1 5.9 2014-15 DET 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2 12.7 2015-16 DET 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.4 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.3 2020-21 LAL 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.7 2021-22 WAS 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 32 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 2024-25 ORL 77 30 43.9 34.2 86.3 0.4 1.8 2.2 1.8 1.8 1.3 0.8 0.4 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.