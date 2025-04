Derrière un très bon Jaylen Brown, les Celtics font le break

Après la défaite au Game 1, le Magic avait pour mission de s’imposer pour récupérer l’avantage du terrain. Pour les aider dans leur tâche, les hommes de Jamahl Mosley avaient appris l’absence de Jayson Tatum, touché au poignet.

À l’image du premier affrontement, Orlando accroche Boston en début de rencontre. Si le Magic ne brille toujours pas en attaque, c’est en défense qu’il s’illustre à l’image d’un Kristaps Porzingis limité à 1/6 au tir après 12 minutes et un score qui n’affiche que deux points d’écart en faveur des Celtics (23-21).

Justement, Kristaps Porzingis se réveille pendant le deuxième acte et offre 11 longueurs d’avance à son équipe (37-26) sur un tir à mi-distance. Un premier écart que Franz Wagner vient combler avec huit points consécutifs (39-35). Le Magic ne se laisse toujours pas distancer et en fin de première période, Wendell Carter Jr s’illustre avec 10 points et 6 rebonds avant de repartir au vestiaire sur un score toujours aussi serré (50-47 en faveur de Boston).

Le troisième quart-temps encore une fois décisif

Lors du Game 1, le Magic s’était accroché en première période avant de se faire submerger au retour des vestiaires. Le même scénario se répète à cause principalement d’un élément : les rebonds. Orlando est dominé dans ce compartiment du jeu, et ne parvient pas à s’offrir de secondes chances en attaque tandis que les Celtics multiplient les rebonds offensifs de l’autre côté du terrain.

Les rebonds offrent d’ailleurs le fait de jeu de cette rencontre. Sur une bataille à l’intérieur, Goga Bitadze donne un coup de coude à Kristaps Porzingis qui se retrouve avec le visage en sang. Le Letton retourne en jeu avec un gros pansement sur le front et deux lancers-francs à tirer. Il n’en convertit qu’un sur les deux, mais dans la foulée Payton Pritchard met un tir à 3-points pour donner 15 points d’avance à Boston (81-66).

Si Orlando est sonné, le Magic n’est pas encore KO et Paolo Banchero auteur, encore une fois, d’un bon match (32 points, 9 rebonds, 7 passes) ramène ses coéquipiers à cinq points (84-79) au début du dernier quart-temps. Sauf que Boston remet un coup d’accélérateur pour reprendre 10 longueurs d’avance et le Magic ne cesse de courir après le score sans jamais réussir à revenir.

Les Celtics finissent par s’imposer 109 – 100 pour mener 2-0 dans cette série avant de partir pour Orlando. Le Game 3 est prévu vendredi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jaylen Brown rassure tout le monde. Sans Jayson Tatum, Jaylen Brown devait porter cette équipe de Boston et c’est chose faite grâce à ses 36 points (12/19 au tir) et 10 rebonds. Clairement, son genou droit va très bien !

La maladresse à 3-points : Les deux équipes auront été peu adroites à 3-points, mais Orlando a encore une fois énormément déjoué dans ce secteur du jeu du 0/6 de Kentavious Caldwell-Pope et du 1/7 de loin de Franz Wagner. C’est un mal récurrent depuis le début de saison !

La bataille des rebonds décisive : Si Boston n’a pas été adroit à 3-points, les Celtics ont dominé les rebonds (46 prises pour Boston contre 34 pour Orlando) afin d’enrayer l’attaque du Magic, mais aussi pour s’offrir des secondes chances après leurs nombreux tirs ratés.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.