À l’heure des playoffs, Jrue Holiday se réveille

Contre Orlando, les Celtics ont connu une première période compliquée. S’ils ont eu 12 points d’avance au début du deuxième quart-temps, les hommes de Joe Mazzulla n’ont pas su confirmer ce bel élan. Pire, ils ont laissé le Magic revenir au point de n’avoir qu’une longueur d’avance au moment de rejoindre les vestiaires.

Après la pause, Jrue Holiday a alors pris les choses en main. Il va défendre successivement sur Franz Wagner puis Paolo Banchero pour les contraindre à prendre des tirs difficiles. Actif sur les rebonds et présent pour dicter le « tempo » du jeu en attaque, le double champion olympique sera l’un des principaux artisans d’un troisième quart-temps largement remporté par Boston (30-18). Un quart-temps décisif dans ce succès (103 – 86). « C’est le Jrue [Holiday] que j’aime », résume Jaylen Brown. « C’est celui que j’ai eu l’habitude d’affronter. »

Un travail invisible, mais redoutable

Si on s’arrête à la feuille de stats, Jrue Holiday finit avec « seulement » 9 points, 3 rebonds, 5 passes et 3 interceptions, mais son impact sur le jeu va bien au-delà de cela. Grâce à sa défense sur les ailiers du Magic, il a fait déjouer, presque à lui seul, le Magic. Comme un symbole, c’est après une intervention sur Franz Wagner et un tir à 3-points dans la foulée que Jrue Holiday a redonné 10 points d’avance à Boston. Un écart que le Magic n’est jamais parvenu à combler.

« C’est les playoffs », s’exclame Jrue Holiday après ce match. « Vous pouvez sentir l’énergie dans la salle, vous pouvez la sentir dans l’air et au sein de l’équipe. Cela fait partie de ces sensations qui veulent dire que nous y sommes. »

Jrue Holiday a traversé une saison régulière compliquée avec seulement 11 points de moyenne, son pire total depuis sa saison rookie, mais à l’heure des playoffs, le meneur de 34 ans sait faire parler son expérience pour dominer. « Quand il est agressif, nous sommes une équipe différente », note Joe Mazzulla. « Ce soir, cela a commencé par sa défense, il a changé le match. »

Avec un Holiday qui démarre bien ses playoffs, le Magic se retrouve avec un nouveau problème à gérer alors qu’il était déjà dépassé par l’intensité de Boston sur ce Game 1…

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 ☆ PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 ☆ MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 31 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.