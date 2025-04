Jason Kidd devient actionnaire d’un club de football anglais

Dans la famille des basketteurs actionnaires de clubs de football, on demande… Jason Kidd. Sur les réseaux sociaux, Everton, l’un des historiques de la première division anglaise, a annoncé que l’actuel entraîneur des Mavericks entrait ainsi à son capital, en rejoignant le Roundhouse Capital Holdings.

« Étant l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA et étant désormais un entraîneur réputé, son savoir et sa mentalité de gagnant seront précieux pour Everton. C’est un leader respecté et un nom connu de nombreux fans de sport, qui apportera une compréhension plus profonde de la performance, alors que nous envisageons de construire un avenir plus brillant [ici] » a réagi Marc Watts, le patron des « Toffees », rachetés en décembre dernier par les Américains du Friedkin Group (qui détiennent aussi l’AS Rome en Italie).

« C’est un honneur de rejoindre l’actionnariat d’Everton à un moment aussi important » s’est de son côté exprimé le meneur Hall of Famer, à travers un communiqué. « Avec l’arrivée d’un nouveau stade et un avenir qui s’annonce prometteur, c’est le moment idéal pour rejoindre l’aventure. »

Dorénavant, les prochains derbys du Merseyside seront donc l’occasion de voir « s’affronter » Jason Kidd, actionnaire d’Everton, et LeBron James, actionnaire de Liverpool. Quelques années après s’être affrontés lors des Finals, en 2011, et après avoir gagné le titre NBA ensemble, en 2020.

