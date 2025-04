Alex Caruso, l’étincelle salvatrice du Thunder

Il y a eu les shoots de Chet Holmgren, passé de transparent en première période à bouillant en deuxième. Il y a eu bien sûr les Grizzlies autrement moins dangereux sans Ja Morant, blessé en fin de deuxième quart-temps. Mais une autre explication s’est aussi imposée à tous les acteurs du comeback retentissant d’Oklahoma City sur le parquet de Memphis jeudi. Les locaux ont été totalement asphyxiés par la deuxième période XXL d’Alex Caruso, auteur d’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée au Thunder.

L’arrière a livré la démonstration quasi parfaite de ce qui a motivé OKC à se séparer de Josh Giddey pour aller le récupérer chez les Bulls. Alors que le numéro 1 de l’Ouest était largement dominé à la pause, Caruso a donné le ton en coulisses comme sur le terrain pour remettre en selle le Thunder.

« A la mi-temps, quand nous étions menés de 26 points, j’ai parlé aux gars dans le vestiaire et qu’il fallait simplement se rapprocher sous les dix points, ou à dix, onze, douze points » a-t-il expliqué en conférence de presse. « De là, j’avais le sentiment que l’on pouvait gagner. Les titulaires sont revenus sur le terrain et ont mis le premier coup au visage des Grizzlies dans le troisième quart-temps. Chet a mis quelques tirs pour nous lancer, et on a fait quelques stops défensifs. A partir de là, la dynamique était en notre faveur et c’est dangereux en playoffs. »

L’atout expérience du Thunder

Alex Caruso en sait quelque chose, lui qui compte déjà une bague, décrochée avec les Lakers. Joueur le plus âgé de toute cette série à tout juste 31 ans, Caruso a montré l’exemple à suivre à ses jeunes coéquipiers. « Il a changé le cours du match pour nous, clairement » résume Jalen Williams aux médias. « Il sait ce qu’il faut faire pour gagner, il a fait partie d’une équipe championne NBA. C’est un compétiteur et c’est pour cela qu’il est ici. C’est assurément un des leaders vocaux de l’équipe. Il a monté notre niveau défensif d’un cran. Il a défendu sur pratiquement tout le monde. Et il rend les choses beaucoup plus simples en défense pour jouer libéré. »

« Alex change chaque match auquel il prend part » insiste l’entraîneur Mark Daigneault. « Ce match n’était pas un cas particulier. Il est comme ça chaque soir, même en pré-saison. Il est continuellement investi dans la compétition. La taille de la ‘scène’ ou la pression de l’enjeu n’a absolument aucun impact sur lui. Il joue juste pour la prochaine possession. »

De son entrée en fin de troisième quart-temps à la fin de match, Alex Caruso a complètement écœuré les Grizzlies, protégeant les lignes de passe et n’hésitant pas à se frotter à des joueurs bien plus grands que lui pour offrir l’avantage tactique à OKC. Mark Daigneault n’a ainsi pas hésité à pouvoir décaler Chet Holmgren au poste 5 une large partie de la deuxième période, profitant de son adresse au large pour écarter la défense de Memphis, pendant que Caruso s’occupait notamment de Jaren Jackson Jr.

Alex Caruso 4th quarter montage Thanks to the Redditor u/sewsgup for the video:https://t.co/7dsiVl2sXb pic.twitter.com/swdcnQDVy2 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 25, 2025

« Quand vous défendez sur des joueurs plus grands, le ballon finit par être visible de lui-même » a décrypté Alex Caruso dans une conférence de presse aux airs de « masrerclass » à montrer à de nombreux jeunes joueurs sur l’art de la défense. « On avait parlé en équipe que nous aurions quelques fois cette année un déficit de centimètres. On doit alors être agressifs sur ces situations. Parfois, on fera faute, mais très souvent, on pourra dévier le ballon, réussir l’interception (sept ballons déviés et quatre interceptions jeudi, dont deux dans les mains de « JJJ », ndlr) et pouvoir courir en contre-attaque. Il fallait que je saisisse l’opportunité quand elle s’est présentée ce soir. »

« Notre défense, c’est notre super pouvoir »

En jouant à peine 23 minutes et sans aligner des statistiques qui sautent aux yeux (10 points, 6 rebonds, 3 passes), Alex Caruso a pesé de tout son poids dans cette succès du 3-0 pour OKC. Le signe d’une intégration définitivement réussie, après une première saison d’adaptation. « J’adore me battre en défense, c’est fun. Et être entouré de joueurs qui aiment aussi cela, trouvent du plaisir là dedans et tirent de la fierté de ce côté du terrain, c’est beaucoup de plaisir oui. Notre défense, c’est notre super pouvoir. Quand tout le monde est dedans de ce côté du parquet, nous sommes une force inarrêtable parce que nous avons tellement de gars qui ont un super instinct pour défendre. »

Alex Caruso a un peu plus justifié son statut de possible facteur X dans la quête de titre du Thunder. Quitte à se jeter comme un mort de faim pour sauver le moindre ballon. « On en est arrivé à ce moment de la saison où si vous ne vous jetez pas au sol et essayer d’avoir chaque ballon pour conserver la possession pour votre équipe, alors vous n’avez probablement rien à faire ici » a-t-il asséné. Caruso, lui, a bel et bien trouvé sa place.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.