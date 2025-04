Tyrese Haliburton : « On n’aime pas les Bucks et ils ne nous aiment pas »

Après deux matches dans ce premier tour, les Pacers et les Bucks sont à égalité. Non pas au score – Indiana mène logiquement 2-0 – mais au niveau des fautes techniques. Trois dans chaque camp, dans des moments où les arbitres, face à la tension, ont décidé de sanctionner deux joueurs à chaque fois.

Même si Tyrese Haliburton et ses coéquipiers dominent les débats, il y a de l’électricité dans l’air. « Je suis sûr qu’on va continuer de voir ça dans le courant de la série », annonce même le meneur de jeu. « Tout le monde dans la ligue dit que les rivalités sont mortes. Bien, en voici une. On s’est affronté genre un million de fois ces deux dernières années. »

Presque 20 matches en deux ans

On est à 17 matches en deux saisons jusqu’à maintenant : cinq la saison dernière, en comptant la demi-finale de la NBA Cup, puis six en playoffs ; quatre durant la saison régulière 2024/25, puis deux en playoffs pour l’instant. On ira donc, au moins, jusqu’à 19, et peut-être 22 s’il y a un Game 7.

C’est dire si les deux équipes se connaissent. Sans s’apprécier visiblement. « On ne va pas rester là et faire comme si c’était un secret. On ne les aime pas et ils ne nous aiment pas. C’est comme ça », lance Tyrese Haliburton.

Giannis Antetokounmpo n’est pas d’accord avec son adversaire. « J’aime tout le monde. Je suis simplement un compétiteur. Je ne vais pas dire que je n’aime pas untel ou untel. En dehors du terrain, on peut parler, sur le parquet, je suis un compétiteur et je vais te rentrer dedans. Il y a de l’animosité mais j’essaie de rester en dehors de ça », résume le Grec.

Le meneur de jeu des Pacers pense peut-être à ses deux altercations, dans les deux premières manches, avec Damian Lillard. « On est des compétiteurs. Il veut gagner, moi aussi. C’est le haut niveau », relate le All-Star d’Indiana. « Toutes ces choses extra-sportives n’ont pas d’importance, mais c’est marrant. Je ne vais pas vous mentir, c’est amusant. »

