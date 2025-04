Touché à l’épaule, Michael Porter Jr. ne peut pas faire grand chose…

Que cette série face aux Clippers est compliquée pour Michael Porter Jr ! Après un premier match où il avait été pointé du doigt pour son manque d’agressivité, l’ailier des Nuggets s’était ressaisi lors de la deuxième manche avec 15 points et 15 rebonds avant de perdre l’un des ballons les plus importants de la rencontre dans les dernières minutes. Pire encore, sur la même action, il s’était donné une entorse à l’épaule gauche et était incertain pour ce Game 3.

Néanmoins, MPJ était bien en tenue, avec une protection sur l’épaule, et dans le cinq de départ au moment du coup d’envoi de cette troisième rencontre, mais il n’a pas brillé avec seulement 7 points (2/9 au tir) et 6 rebonds.

« On utilise son épaule pour tout, » rappelle-t-il. « On la lève au-dessus de ta tête pour tout. C’était difficile de prendre des rebonds. C’était difficile de lever le bras pour tirer. J’étais probablement à 20 ou 30 %. Je ne pouvais vraiment pas m’en servir. Hier, je ne pouvais même pas la lever au-dessus de ma tête. Aujourd’hui, je pouvais à peine le faire. »

Une absence à venir pour le Game 4 ?

Dans une rencontre assez largement remportée par les Clippers (117-83), Michael Porter Jr n’a pas terminé le match sur le banc avec ses coéquipiers et il a directement rejoint les vestiaires après sa sortie dans le quatrième quart-temps. Logiquement, l’ailier a été interrogé après la rencontre et il a expliqué que cette entorse de l’épaule devait en théorie l’éloigner des terrains pendant quatre à cinq semaines, mais qu’il pouvait tout de même jouer malgré la douleur.

Toutefois, le 14e choix de la Draft 2018 est bien conscient que, dans son état, il n’est pas d’une grande aide pour les Nuggets. C’est pourquoi, il pourrait ne pas participer à la quatrième rencontre prévue ce samedi. « Si je peux jouer et sentir que je peux aider l’équipe alors je vais jouer, mais si je suis dans le même état qu’aujourd’hui, il n’en est pas question« , confie-t-il après la rencontre.

Si Denver veut égaliser dans cette série, les hommes de David Adelman devront tous être à 100% ou presque et vu la récente performance de Michael Porter Jr, on en est bien loin…

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.