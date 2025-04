Michael Porter Jr. mis au ban

Vingt-six minutes. C’est le temps de jeu de Michael Porter Jr. dans le Game 1 de la série face aux Clippers, et ce n’est pas parce qu’il a été blessé ou que c’est lié à un problème de fautes. Si l’ailier des Nuggets a moins joué que d’habitude, c’est parce qu’il n’a pas répondu aux attentes de David Adelman.

« Je vais le redire une nouvelle fois… Comme je l’ai dit la semaine dernière, si Michael est impliqué en défense et qu’il met des tirs, il sera sur le terrain. Comme n’importe qui dans ce vestiaire » explique le coach intérimaire des Nuggets. En clair, on doit comprendre que Porter Jr. n’était pas impliqué en défense et/ou maladroit…

En fait, l’ailier de Denver a mis les premiers points des Nuggets dans cette série, mais son 3-points sera son unique du match. Les Clippers avaient un plan anti-Porter, et il n’a pas été capable d’apporter autre chose dans le jeu. Voilà pourquoi Adelman l’a sorti du terrain, et s’est passé de lui dans les treize dernières minutes du match. Si Porter Jr. n’est pas capable d’écarter le jeu pour Nikola Jokic, ou de compenser par des courses ou de la défense, sa place n’est pas sur le terrain.

Difficile de le remettre en jeu

« C’est vraiment difficile quand un adversaire s’est préparé sur vous » le défend Jokic. « On peut clairement le trouver sur davantage d’actions, mais je pense que dans des soirées comme celle-ci, il faut se sacrifier. Le but est de gagner un match. Ce n’est pas une question de temps de jeu ou de tirs. Il faut soutenir son équipe. Comme je le dis souvent, le prochain match sera différent, et d’autres joueurs pourront jouer… »

Pour Adelman, l’impact de Russell Westbrook a aussi modifié sa stratégie, et l’a empêché de faire entrer à nouveau Porter Jr. « Il y a deux manières de voir ça… On peut dire que j’ai fait le choix de ne pas faire jouer Michael. Mais on peut aussi se demander si cela n’aurait pas été injuste de le remettre en jeu… Est-ce que j’aurais dû lui faire ça ? Je ne crois pas. »

Une chose est sûre, les Nuggets ont gagné et Adelman a donc eu raison. « Les cinq qui ont fini le match ont fait le boulot, et on a gagné ce match en défense » conclut le coach de Denver.