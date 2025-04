Russell Westbrook, du « zéro » au mode héros

On parie que ce match a rappelé de récents souvenirs aux fans des Nuggets. Quand l’équipe du Colorado avait été plombée par les mauvais choix de Russell Westbrook dans les dernières secondes d’une rencontre perdue face aux Wolves. Pour l’ouverture de la série face aux Clippers, le meneur remplaçant a été fidèle à lui-même.

Avec du très bon et du beaucoup moins bon, mais avec une fin heureuse cette fois. Le public de la Ball Arena a dû patienter jusqu’à la fin de la première période pour le voir convertir un premier panier dans le jeu. Un tir dans le corner après avoir été servi par Nikola Jokic.

Un tir grand ouvert, il faut le préciser, car les Clippers avaient décidé d’inciter à shooter leur ancien « energizer ». Selon ESPN, les Californiens lui ont carrément laissé une distance moyenne d’un peu moins de… 3 mètres lorsqu’il shootait à 3-points, ce qui serait un « record » de distance le concernant dans un match des playoffs.

Un choix qui se défend quand on sait que le remplaçant a bouclé cette saison sur un modeste 32% de réussite à 3-points. Mais celui-ci s’est également encore fait remarquer pour ses tentatives de finitions au cercle manquées. Situation où le fait d’être en sur-régime lui a fait manquer l’immanquable, à l’instar de ce lay-up non-contesté à l’entame du second quart-temps avant lequel il avait fait la différence en vitesse.

Un panier décisif puis… le cafouillage

Résultat, Russell Westbrook a beaucoup tenté et manqué (5/17 aux tirs dont 2/6 loin), mais a tout de même réussi à se montrer décisif. En coupant au cercle et en profitant de la bonne vision de son coéquipier Nikola Jokic, il a inscrit 10 de ses 15 points – avec 8 rebonds, 3 passes et 2 interceptions – dans le quatrième quart-temps et la prolongation.

Le futur Hall of Famer a surtout planté un tir primé décisif à 20 secondes de la fin du temps réglementaire pour offrir deux points d’avance aux Nuggets. Un tir encore ouvert et généré par Jokic. Mais son geste, après l’égalisation des Clippers, a été suivi par un cafouillage quelques secondes suivantes : il ne parviendra même pas à déclencher un tir au buzzer…

« Beaucoup de gens accordent trop d’importance aux tirs manqués. Mais en playoffs, tout ce qui compte, c’est de gagner le match. Je me fiche complètement du nombre de tirs que tu rates ou que tu mets. Il faut faire les bons choix pour gagner, en défense comme en attaque », résume le joueur de 36 ans qui a bien appliqué cette philosophie dans le final.

Car après avoir manqué quatre nouveaux tirs dans les cinq minutes supplémentaires, l’ancien joueur des Clippers a gêné la remise en jeu entre Nicolas Batum et James Harden, générant une perte de balle fatale à Los Angeles à 10 secondes de la fin.

Il connaissait le système des Clippers

« Je connais ce système. Ils ont un joueur qui s’ouvre super bien vers le cercle avec (Ivica Zubac), d’excellents coupeurs vers le cercle, et des gars qui attrapent les passes lobées. Mon job, c’est d’être le ‘low man’ en défense et de trouver des moyens de, excusez mon langage, foutre le bordel », décrit celui qui a fini avec un impact favorable (+7) lorsqu’il était en jeu.

« Russ, c’est Russ. Défensivement, il a été absolument incroyable. Il jouait comme un libéro. Une grande partie des (20) ballons perdus des Clippers vient de là — même si ce n’est pas lui qui les provoque directement, c’est sa manière de rôder partout et d’impacter le jeu. Ça a été énorme pour nous. Et puis en attaque, il y a eu quelques séquences où il a attaqué… peut-être qu’on aurait pu ressortir le ballon et mieux exécuter, mais c’est Russ », convient David Adelman.

Ce dernier considère que son joueur « joue toujours en mode attaque. Je ne pense pas qu’il va changer après 17 ans. S’il a un un-contre-un devant lui, il va l’attaquer. Et il a mis un 3-points énorme dans le quatrième quart-temps. » Une manière de dire que les Nuggets, conscient des risques que comprennent son jeu, ne comptent pas se passer de son énergie.

Nikola Jokic le dit à sa façon quand on l’interroge sur ce premier tour face aux Californiens : « Sa confiance ? Je pense qu’il a plus de confiance que n’importe qui dans ce duel. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.