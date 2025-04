Les Nuggets dominent les Clippers dans un match à couper le souffle

Pour ce début de série entre Clippers et Nuggets, ce sont les Angelinos qui avaient pris l’avantage dans un premier temps accumulant 15 points d’avance (49-34) durant le deuxième quart-temps. Cependant, les hommes de Tyronn Lue ont connu un trou d’air à la fin de cette période et Denver en a profité pour passer un 11-0, bouclé par un tir à 3-points de Russell Westbrook pour permettre aux Nuggets de revenir à quatre points avant de rentrer au vestiaire (53-49).

À la reprise, les Clippers enchaînent les erreurs offensives, mais Denver ne parvient pas à en profiter et l’écart se stabilise à trois points avant le début du dernier acte (75-72).

Un money-time irrespirable

Alors que les deux équipes s’échangent les tirs à 3-points, Russell Westbrook donne enfin l’avantage à Denver sur un lay-up (93-92) alors qu’il reste 3 minutes 30 à jouer. Le meneur de Denver apporte son intensité en cette fin de rencontre notamment aux rebonds pour offrir des secondes chances aux Nuggets. Toutefois, Aaron Gordon commet un « goaltending » qui remet les Clippers devant (96-95) à une minute du terme.

Sur une des dernières séquences défensives de la rencontre, Russell Westbrook est totalement ignoré par la défense des Clippers. L’ancien MVP sanctionne à 3-points et donne deux points d’avance à Denver (98-96). Dans la foulée, James Harden répond à son ancien coéquipier avec un « floater » (98-98) alors que l’horloge affiche 18 secondes à jouer et une ultime attaque pour les Nuggets. Les Nuggets décident de jouer sur Westbrook, mais l’ancien MVP se loupe et ne prend même pas un dernier tir. Prolongation !

Les Nuggets s’imposent au finish

Pour cette prolongation, les deux équipes continuent de s’échanger les paniers et à une minute du terme, Christian Braun offre quatre points d’avance (108-104). Cependant, les Clippers ne se laissent pas abattre et un nouveau 3-points de James Harden ramène les Angelinos à une longueur (108-107), mais Aaron Gordon ne tremble pas aux lancers francs et redonne trois unités d’avance aux Nuggets (110-107).

Sur la dernière remise en jeu, Russell Westbrook coupe la passe de Nicolas Batum pour James Harden afin de rendre la balle à Denver. Nikola Jokic finit le travail avec deux derniers points et Denver réalise le vol de la soirée avec une victoire 112 à 110. Le Serbe finit la rencontre avec 27 points, 9 rebonds et 12 passes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les pertes de balle fatales aux Clippers. Les Angelinos n’ont cessé de multiplier les pertes de balle (20), ce qui a permis à Denver de refaire peu à peu son retard pour finir par s’imposer dans cette fin de match haletante. Un vrai hold-up tant les Clippers avaient dominé pendant 45 minutes…

Russell Westbrook héros de la fin de match : Pourtant discret pendant trois quart-temps, Russell Westbrook s’est réveillé dans le dernier acte avec de l’intensité, des actions défensives et des tirs déterminants dans les dernières minutes. Le « Brodie » finit la rencontre avec 15 points, dont neuf dans le dernier quart-temps. Heureusement pour lui, et Denver, sa dernière possession ratée dans le 4e quart-temps est sans conséquence…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.