Les Nuggets ne veulent pas accabler Russell Westbrook

Il aurait pu être un des héros du soir, en cas de victoire des Nuggets en double prolongation. Russell Westbrook avait ainsi bien senti le coup sur ce qui aurait pu être la dernière possession des Wolves. Bien pris à deux, Anthony Edwards se trompe en voulant servir Julius Randle et offre la balle au meneur de jeu adverse. Il reste 14 secondes à jouer, et Denver mène 139-138 avec un deux-contre-un à jouer en transition.

Sauf que Russell Westbrook manque le lay-up tout cuit. Quelques secondes plus tard, Nickeil Alexander-Walker manque son tir à la dernière seconde, mais obtient le coup de sifflet pour une faute de ce même Russell Westbrook. En quelques secondes, ce match sans dessus-dessous entre Denver et Minnesota vient de basculer.

Peyton Watson peut se prendre la tête à deux mains, et Aaron Gordon quitter le terrain avant même la fin. Nickeil Alexander-Walker met ses deux premiers lancers-francs et manque volontairement le troisième avec un dixième de seconde sur l’horloge pour ne laisser aucune chance aux Nuggets. La Ball Arena est abattue par ce scénario cruel. En quelques secondes, Russell Westbrook a synthétisé les montagnes russes qu’ont été cette rencontre.

A FOUL ON THE FINAL THREE-POINT SHOT THIS SEQUENCE IS INSANE. pic.twitter.com/IBysO7j0Em — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 2, 2025

La mauvaise plaisanterie de Russ’

Sa mauvaise gestion des quinze dernières secondes aurait de quoi frustrer les siens, passés si proches de s’imposer sans deux de leurs leaders (Jamal Murray et Michael Porter Jr), mais les Nuggets sont unanimes dans les minutes qui suivent le buzzer : hors de question de faire porter le chapeau à leur meneur de jeu.

« Nous avons tout fait pour être en position de l’emporter » a réagi l’entraîneur Mike Malone en conférence de presse, alors que les cris de joie des Wolves résonnaient en arrière-plan. « Nos gars ont tout donné pendant quatre quart-temps et deux prolongations. En tant que coach, je ne peux évidemment pas en demander plus. Je me sens terriblement mal pour Russ sur cette dernière action. On obtient l’interception, on ne la convertit pas et derrière la faute… Ce n’était pas un manque d’effort ou d’attention. Parfois, c’est simplement comme ça. »

La pièce est cette fois tombée du mauvais côté pour les Nuggets

La décision de Russell Westbrook de jouer la contre-attaque plutôt que de faire tourner le chronomètre pourrait laisser quelques regrets. « C’est difficile à dire » estime Michael Malone, qui a expliqué aux médias avoir vécu une sorte de flashback des playoffs dans la bulle en 2020.

Dans le Game 7 du premier tour contre Utah, les Nuggets avaient chipé le ballon sur la dernière munition du Jazz avant de manquer un trois-contre-un à cinq secondes de la fin. Cette fois seulement, la dernière tentative à 3-points de Mike Conley s’était soldée sur une gamelle et un succès pour Denver, pas la grande déception de ce mardi.

« On a un deux-contre-un sur une contre-attaque… C’est facile à dire avec du recul » concède à demi-mots Mike Malone. « On fait confiance à Russell pour qu’il prenne ce tir 100 fois sur 100, ce n’est pas ce qui nous a coûte le match » s’est montré plus catégorique Christian Braun. « C’était un lay-up, un deux-contre-un, et ils nous pourchassaient pour faire faute donc c’était la bonne décision » a abondé Nikola Jokic en conférence de presse.

Michael Malone a expliqué vouloir échanger individuellement avec Russell Westbrook, tout en soulignant qu’il n’aimera probablement pas qu’avec son état d’esprit de compétiteur, on lui rabâche cette défaite et ce scénario. « Connaissant Russ, il va mettre une grande partie de cette défaite sur lui, mais nous avons tous perdu ce soir » a insisté Mike Malone. « Les Denver Nuggets, en tant que collectif, ont perdu un match ce soir. Pas un joueur. »

Nikola Jokic, lui, balaie complètement l’option d’un échange avec son coéquipier. « Pourquoi faire ? » a-t-il rétorqué en conférence de presse. « Je veux dire, c’est fait, cela s’est passé. C’est du basket. Je suis plutôt certain qu’il ne voulait pas faire faute, cela s’est juste passé. Il avait les meilleures intentions, cela arrive. »

Pas de syndrome Wolves dans le Colorado

Ce revers au scénario invraisemblable pourrait avoir son lot de conséquences. Tout d’abord au classement, puisque les Nuggets comptent désormais deux victoires de retard sur les Rockets, deuxièmes, avec seulement six rencontres à disputer, alors que les Lakers pourraient revenir à hauteur s’ils remportent leur prochain match contre les Warriors jeudi.

Ensuite dans les têtes des Nuggets, battus pour la quatrième fois par Minnesota cette saison après avoir déjà chuté sur les Wolves en demi-finale de conférence la saison dernière.

« Perdre comme cela, ça craint, mais je le répète encore une fois, il y a beaucoup de discussion comme quoi on ne veut pas jouer Minnesota, qu’on a peur d’eux… Je le savais déjà avant le match mais j’espère que c’est clair pour tout le monde désormais : nous n’avons peur de personne » a lâché Mike Malone. « Quand on les a battus en playoffs, on a gagné le titre » a appuyé Nikola Jokic. « C’est une bonne équipe, il faut leur tirer notre chapeau. Mais nous sommes une bonne équipe nous aussi. En playoffs, tout est différent. Ils peuvent nous battre, nous pouvons les battre aussi. »

Le rendez-vous est pris, avant de possibles retrouvailles dans quelques semaines, dans un éventuel premier tour (si les Nuggets grimpent à la deuxième place, ou les Wolves à la sixième), voire au deuxième tour…