Michael Porter Jr. grimace pour de bon

Lors du premier match entre Clippers et Nuggets, Michael Porter Jr avait été discret avec seulement 3 points et 4 rebonds. Pointé du doigt, l’ailier s’est rattrapé ce lundi en réalisant un double-double à 15 points et 15 rebonds.

Cependant, Michael Porter Jr a craqué dans les derniers instants. À 90 secondes de la fin du match alors que le score est à égalité (100-100), l’ailier prend un rebond avant de perdre aussitôt le ballon. S’ensuit alors un tir à 3-points de Norman Powell pour sceller le sort de la rencontre, en faveur des Clippers.

« Cette perte de balle, elle est pour moi », regrette l’ailier. « Je pensais avoir deux coéquipiers qui partaient devant alors j’ai voulu lâcher le ballon, mais je ne l’ai pas fait correctement et je l’ai perdu. J’ai l’impression que c’est la perte de balle la plus importante du match. »

Une blessure à l’épaule

Sur cette même action, Kris Dunn est tombé sur l’épaule de Michael Porter Jr. Si l’ailier assure que ce n’est rien de grave, il pourrait bien manquer le Game 3, ce jeudi. « Je n’ai jamais eu une telle douleur à mon épaule », commente Michael Porter Jr après la rencontre. « Mais c’est une simple entorse, je vais faire ce qu’il faut pour bien récupérer. »

Michael Porter Jr souffre aussi d’un problème de « pied tombant », qui le contraint à porter une attelle. Sur ce Game 2, il a dû changer d’équipement et il ne s’est pas senti à l’aise dans ses mouvements, comme il l’a évoqué après la rencontre.

Cependant, « MPJ » espère profiter des deux jours de récupération entre les deuxième et troisième rencontres pour se soigner et revenir à 100% ou presque ce jeudi.

« Mon équipe a besoin de moi donc je serai prêt à jouer », affirme Michael Porter Jr. « Je dois régler ce problème à l’épaule afin d’être prêt pour le Game 3. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.