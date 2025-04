Kawhi Leonard maître du thriller à Denver !

Cette série promettait des étincelles, elles sont au rendez-vous. Après un Game 1 d’une grosse intensité, les Nuggets et les Clippers ont remis ça cette nuit. Mais cette fois, les Californiens ont mieux fini leur rencontre pour s’imposer (102-105) derrière une performance majuscule de leur leader, Kawhi Leonard (39 points à 15/19 aux tirs !), devant un Nikola Jokic en triple-double (26 points, 12 rebonds et 10 passes). Los Angeles reprend ainsi l’avantage du terrain avant le 3e match jeudi à Inglewood.

À l’instar de la première manche, aucune des deux formations n’était vraiment décidée à prendre une avance conséquente dans cette partie. Profitant de la force d’attraction habituelle de Nikola Jokic, les Nuggets ont globalement signé un meilleur départ. Derrière le Serbe, Michael Porter Jr. retrouvait quelques sensations près du cercle, tandis que Jamal Murray signait une entame sérieuse. Denver a ainsi compté jusqu’à 8 points d’avance dans le premier quart-temps (31-23).

Mais les visiteurs n’ont pas eu de mal à recoller en resserrant leur défense et en s’appuyant surtout sur l’homme de cette première période : Kawhi Leonard. Impressionnant de patience face à Aaron Gordon, l’ailier a enchaîné les actions de grande classe à mi-distance. Soutenu par un James Harden très aléatoire avec son « step-back » à 3-points, « The Klaw » terminait sa merveille de première période (un tir manqué) avec un shoot primé au buzzer malgré trois joueurs autour de lui (52-55).

Leonard finit mieux que Jokic

Les deux défenses ont pris un peu plus le pas par la suite. Et la bataille a gagné en intensité à l’instar d’une prise de bec entre Jamal Murray et Norman Powell, terminée en distribution de fautes techniques. Peu en vue au « scoring » avant cette période, Nikola Jokic a répondu à 3-points à Nicolas Batum en fin de quart-temps, avant de finir sous le cercle (76-78).

Alors que Russell Westbrook apportait encore son étincelle avec deux paniers primés quasi consécutifs dans le corner (89-89), qui allait mettre le premier KO ? À plusieurs reprises, les Clippers, qui pourtant souffert énormément pour sécuriser le rebond, ont donné l’impression de pouvoir s’échapper. Mais à 4 minutes du terme, Michael Porter Jr. trouvait un moyen d’égaliser (96-96). Rebelote avec Jamal Murray, deux minutes plus tard (100-100), en réponse à Kawhi Leonard, après que Aaron Gordon a manqué un dunk en solo…

C’est ici, à 90 secondes de la fin, que Norman Powell a signé un énorme panier à 3-points pour redonner de l’avance à sa formation. Après un passage sur la ligne de Jokic, Leonard a marqué à nouveau devant Gordon à mi-distance, et surtout piqué un ballon mal transmis par le Serbe derrière. Ce dernier, après une brique de Christian Braun, aura une ultime tentative au buzzer à 3-points : une brique aussi…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kawhi Leonard sur une autre planète. Efficace mais gaspilleur (7 ballons perdus) lors du premier match, le leader des Clippers a martyrisé la défense des Nuggets tout au long de la soirée. Aaron Gordon s’est pourtant beaucoup donné et des prises à deux ont régulièrement été envoyées. Leonard a fait preuve de maîtrise pour trouver ses zones préférentielles, le plus souvent à mi-distance, et atteindre un niveau d’efficacité supérieure. Il n’avait jamais marqué autant de points en playoffs depuis sa campagne 2021.

– Trop de déchets pour les Nuggets. Les Clippers avaient perdu 20 ballons dans le Game 1 (contre 11 aux Nuggets). Sablier parfaitement retourné dans ce match où les Nuggets, bien « aidés » par la peste défensive d’en face Kris Dunn, ont commis trop de maladresses. À l’instar de ce dernier ballon perdu fatal par Jokic. Ce dernier, comme plusieurs coéquipiers, a aussi lâché quelques points sur la ligne des lancers dans le « money time ». Et on ne reparle pas de ce dunk manqué par Gordon sur la fin…

– La réaction de Michael Porter Jr. Maladroit et peu impliqué en défense, il avait regardé la fin du Game 1 depuis le banc. Sa réaction était attendue pour ce match, elle a été au rendez-vous avec un solide double-double à 15 points et 15 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.