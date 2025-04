Les Clippers donnent la fessée aux Nuggets : +34 !

Dans la toute nouvelle enceinte de l’Intuit Dome (18 000 places), le « Wall » des Clippers – ce mur de supporters mis en place derrière l’un des paniers – redouble d’imagination et de créativité. Chacun des 4 500 supporters inconditionnels des hommes de Tyronn Lue a reçu une casquette en forme de cheval, une manière comme une autre d’accueillir Nikola Jokic, jockey à ses heures perdues et surtout arme numéro 1 de ces Nuggets. Sur les premiers lancers-francs du Serbe, le « Wall » a également brandi des pancartes « flop like a fish » (« tu flopes comme un poisson ») et « best actor » (« meilleur acteur »).

Sèchement battus par les Clippers (117-83) après deux premiers matchs âprement disputés dans le Colorado, le triple MVP (2021, 2022 et 2024) et ses ouailles ont, d’entrée de jeu, plongé dans la folie d’Inglewood. Chaque possession valait son pesant d’or, la suivante encore plus que la présente. Chaque ballon était âprement disputé, Nikola Jokic et Ivica Zubac se tiraient la bourre dans la raquette. Coachs comme supporters mettaient une pression systématique à chaque coup de sifflet du trio arbitral mais cette ambiance digne des « NBA Finals » n’a été que de courte durée, tant les Clippers ont rapidement mis les Nuggets hors-jeu.

Des Nuggets rapidement hors-jeu

D’abord portés par une belle adresse longue distance et l’œil de lynx de Nikola Jokic, les Nuggets ont, par la suite, manqué de lucidité et de sérénité pour espérer faire chavirer les Clippers. Les locaux, coupables d’erreurs d’inattention et menés jusqu’à sept points dans le premier quart-temps (19-26), ont réussi à resserrer leur rang en défense. Avec un James Harden en feu et plusieurs gros tirs à 3-points (12/22 à la pause), les Clippers ont puni les Nuggets avec un improbable 17-0 à cheval entre le 1er et le 2e quart-temps (de 28-25 à 28-42). De là, Denver n’a jamais réussi à revenir sous la barre des dix points, comptant déjà 18 points de retard à la pause (65-47).

La deuxième période n’aura d’ailleurs été qu’anecdotique : les Clippers ont continué de surfer sur leur belle dynamique face à des Nuggets peu concernés et visiblement déjà tournés vers le Game 4. Kawhi Leonard (21 points), Norman Powell (20 points) et Nicolas Batum (12 points) ont continué d’alimenter la marque, quand Ivica Zubac faisait la loi dans la raquette. De leur côté, les Nuggets balbutiaient encore et toujours leur basket. Une très longue soirée pour Denver et une soirée parfaite pour le premier match en playoffs des Clippers à l’Intuit Dome…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Nicolas Batum aime ces rendez-vous. Points, passes, contres, rebonds… Nicolas Batum est le parfait soldat de ces Clippers. Dans sa 17e saison dans la Grande Ligue, l’ancien capitaine de l’Équipe de France a apporté encore plus qu’à l’accoutumé sa grinta et sa vista aux hommes de Ty Lue. Porté par une belle adresse à longue distance (4 sur 6 à 3-points), le vétéran des Clippers termine la rencontre avec un +/- de +23 en qui en dit long sur son impact.

— Nikola Jokic frustré ? En triple-double dès la fin du 3e quart-temps (23 points, 13 rebonds et 13 passes), le Serbe – bousculé par Ivica Zubac – était trop esseulé pour ce premier match à Los Angeles. Parfois impuissant, le « Joker » est souvent apparu frustré par le manque de combativité de ses coéquipiers…

De notre envoyé spécial à Inglewood (Californie).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.