Enchères : 7 millions de dollars pour le maillot rookie de Kobe Bryant !

L’engouement pour les objets de collections historiques issus du monde du sport professionnel a pris une tournure folle ces dernières années. Dernière preuve en date, la vente aux enchères du maillot rookie de Kobe Bryant qui est montée jusqu’à 7 millions de dollars ! Lors de sa précédente vente aux enchères, en 2012, le maillot avait « seulement » atteint les 115 242 dollars !

Si ce maillot est devenu si particulier au fil du temps, c’est parce qu’il restera comme le premier jamais porté par la légende des Lakers lors de son entrée en NBA, le 3 novembre 1996. Et la société Sotheby’s qui organise ces ventes aux enchères, l’a bien compris.

« Les premiers matchs sont des moments uniques dans la carrière d’un athlète », a déclaré Brahm Wachter, responsable des objets de collection modernes chez Sotheby’s. « Ils marquent le début de la carrière d’un athlète, le début d’un voyage extraordinaire, et pour des athlètes emblématiques comme Kobe Bryant, ces étapes sont d’autant plus importantes qu’elles représentent un moment singulier dans le temps qui ne pourra jamais être reproduit ».

Le quatrième maillot le plus cher de l’histoire

Le maillot en question aurait en fait été utilisé à sept reprises, dont plusieurs matchs de présaison et durant le « Media Day ». Lors de son premier match en carrière, Kobe Bryant n’avait disputé que 6 minutes de jeu en sortie de banc (0 point, 1 rebond, 1 contre). C’est donc bien de son côté « première fois » que ce maillot tient toute sa valeur.

Il devient désormais le maillot le plus cher de Kobe Bryant vendu aux enchères, devant un maillot de sa saison MVP de 2007-2008, qui était parti à 5.8 millions de dollars. Mais ce n’est pas tout.

Tous sports confondus, il devient également le quatrième maillot le plus cher de l’histoire derrière le maillot « called shot » de la légende du baseball Babe Ruth (24 millions de dollars), le maillot « Last Dance » de Michael Jordan (10,1 millions de dollars), et le maillot de Diego Maradona « Main de Dieu » face à l’Angleterre lors de la Coupe du Monde 1986 (9,3 millions de dollars).