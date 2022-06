Un maillot de Kobe Bryant vendu 2,7 millions de dollars !

SCP Auctions pensait que ce maillot battrait un record, et qu’il serait adjugé pour une somme comprise entre 3 et 5 millions de dollars. Finalement, pas de record, puisque ce maillot de Kobe Bryant, porté pour ses premiers playoffs en 1997, a trouvé preneur pour 2,73 millions de dollars. C’est un million de dollars de moins qu’un autre maillot de la saison rookie de Bryant vendu 3.7 millions de dollars en mai 2021.

Selon TMZ, il y a eu 26 enchères avant d’atteindre ce prix, et ce maillot a été porté par Kobe au moins cinq fois lors de sa première saison en NBA, et notamment les 8 et 10 mai 1997 face au Jazz de Karl Malone et John Stockton.

Lors de cette vente aux enchères, une carte a aussi trouvé preneur pour 403 000 dollars. Datée aussi de la saison rookie de Kobe Bryant, elle avait été éditée à 100 exemplaires.