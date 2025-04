La KD 18 débarque en France !

C’est le grand jour pour la 18e chaussure signature de Kevin Durant ! Nike joue de malchance ces dernières années, puisque Kevin Durant a de nouveau manqué le rendez-vous des playoffs. La marque à la virgule avait anticipé en sortant sa KD 18 un mois avant par rapport à l’an dernier, mais c’est encore raté, puisque les Suns sont en congés. Heureusement, son disciple Chet Holmgren est présent avec OKC et ne manque pas une occasion de les porter en match.

Malgré le succès de la KD 17, Nike a su innover tout en préservant une certaine base, comme des renforts latéraux toujours présents, ici sous formes de « lanières » en TPU, mais avec une base en mesh qui paraît plus aérée, tandis que la virgule est reléguée au niveau du talon.

Déjà disponible en France

Pour ce premier coloris « New-Stalgia », on retrouve une base de vert clair « Lime » assortie d’orange et de noir. Les renforts latéraux ressortent dans un dégradé autour du vert émeraude pour compléter le tout, avec également une semelle intermédiaire en noir tacheté d’orange. Une pastille « Easy » est également présente sur la partie arrière, ainsi que sur l’intérieur de la languette, en clin d’oeil au surnom de KD « Easy Money ». On note aussi une petite inspiration tirée de la KD 4 « Weatherman » sur ce premier coloris.

La KD 18 « New-Stalgia » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.