La grosse colère de Nikola Jokic

Les Nuggets pourraient être menés 3-0 face aux Clippers, mais heureusement, ils ont arraché la 1ère manche… Car, clairement, ils ne sont pas au niveau des partenaires de Kawhi Leonard dans cette série, et ils ont littéralement explosé cette nuit : -34 ! La mine déconfite de Nikola Jokic sur le banc en disait long. Le Serbe, auteur d’un triple-double, a semblé lâché par ses coéquipiers… et en deuxième mi-temps, le MVP 2024 s’est emporté contre son coach lors d’un temps-mort !

En conférence de presse, le leader des Nuggets assure qu’il n’avait aucun message à faire passer dans le vestiaire. « Je n’ai rien dit. Je pense que chacun doit élever son niveau. Ils ont été meilleurs que nous aujourd’hui, dans tous les aspects du jeu. Il faut qu’on soit plus soudés, qu’on joue ensemble et avec plus de combativité. On ne peut pas reculer, il faut attaquer » a-t-il expliqué.

L’humiliation

C’est le même discours chez son coach. « Peu importe les ajustements que tu fais si tu n’es pas prêt à relever le défi… On s’est fait humilier aujourd’hui… Au final, ça reste un seul match. On revient pour le Game 4, on fait ce qu’il faut, et on peut se donner une chance. »

Il n’en demeure pas moins que les Clippers semblent clairement un cran au-dessus, et c’est un petit miracle que les Nuggets ne soient menés que 2-1. Certes, Russell Westbrook et Michael Porter Jr. sont blessés, mais les Nuggets sont bousculés et ils ne répondent pas.

Accepter que la raquette soit fermée

« Ce qu’on a montré était loin de notre standard, à tous les niveaux — pas seulement physiquement, mais mentalement aussi » poursuit David Adelman. « En attaque, il faut se calmer, respirer un bon coup… et en défense, il faut répondre à leur intensité physique. »

Pour Jokic, il faut accepter que les Clippers verrouillent la raquette, et faire confiance aux shooteurs. « J’essaie juste de jouer comme je sais le faire. Peut-être que je devrais être plus agressif, peut-être que je ne devrais pas. Mais tant qu’on a des tirs ouverts, je pense qu’on peut s’en satisfaire. Parfois tu rates, parfois tu mets dedans. Mais pour moi, l’important c’est d’obtenir des tirs démarqués. »