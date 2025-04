Ja Morant forfait pour le Game 4

Tandis que Jimmy Butler est « incertain » pour le Game 3 face aux Rockets, Ja Morant est d’ores et déjà forfait pour la 4e manche face au Thunder. Lui aussi victime d’une vilaine chute, Morant souffre de la hanche, et il est dans l’impossibilité de jouer. Il faut rappeler qu’il s’était déjà donné une vilaine entorse à la cheville dans le premier match de « play-in » face aux Warriors.

Un coup dur pour les Grizzlies, déjà menés 3-0, et qui ont pris un gros coup derrière la tête cette nuit. Alors qu’ils menaient de 29 points à trois minutes de la mi-temps, ils se sont finalement inclinés à domicile. Un revers directement lié à la sortie sur blessure de Morant, fauché involontairement par Lu Dort alors qu’il montait au cercle.

Côté Grizzlies, on a tout de même l’habitude d’évoluer sans son meneur vedette puisque Ja Morant avait manqué 73 matches la saison passée à cause d’une suspension puis d’une blessure, et 32 cette saison. Mais face au Thunder, qui reste sur 11 victoires de suite face à Memphis, ça ressemble à une mission impossible.