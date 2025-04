Le 25 avril 1950, les trois premiers basketteurs noirs arrivent en NBA

Même si elle n’a pas l’impact du futur premier match, la date du 25 avril 1950 est capitale dans l’histoire de la ligue et du sport américain pour les joueurs noirs. Ce jour-là, la NBA met en place la première véritable Draft. C’est un an après la fusion de la BAA et de la NBL.

En 14e position, les Celtics choisissent Chuck Cooper de Duquesne, faisant de lui le premier joueur noir drafté de l’histoire. Il est suivi quelques instants après par Earl Lloyd, 100e choix par les Washington Capitols.

C’est ce dernier qui deviendra via le hasard du calendrier, le 31 octobre 1950, le premier basketteur noir à jouer dans un match de saison régulière en NBA.

Les pionniers que sont Earl Cooper et Chuck Lloyd sont, le même jour, ce 25 avril 1950, accompagnés par Nat Clifton. Celui qui était surnommé « Sweetwater » venait de passer quelques années avec les Harlem Globetrotters. Engagé par les Knicks, il devient le premier joueur noir à signer un contrat NBA. Sa carrière sera longue de 544 matches, pour 10 points et 8.2 rebonds de moyenne.

Chuck Cooper, lui, disputera 409 matches, dont la majorité avec Boston, pour 6.6 points et 5.9 rebonds par match. Quant à Earl Lloyd, après 560 rencontres, il rendra une copie de 8.4 points et 6.4 rebonds.

En décembre 1950, en pleine saison, ces trois pionniers seront rejoints par un quatrième joueur noir : Hank DeZonie. Mais ce dernier, engagé avec les Tri-Cities Blackhawks, ne restera en NBA que pendant cinq matches.

Enfin, pour l’anecdote, cette Draft 1950 verra son sixième choix, Irwin Dambrot, meilleur joueur du Final Four 1950, tourner le dos à la NBA pour préférer une carrière de dentiste…