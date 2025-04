L’Intuit Dome s’est enflammé pour sa première soirée de playoffs

Parmi tous les points à observer dans cette série entre Nuggets et Clippers, il y en avait un qui, en dehors des parquets, était attendu : les premières rencontres de playoffs à l’Intuit Dome. Pour l’occasion, plusieurs anciens joueurs des Clippers avaient fait le déplacement comme Chris Paul ou Patrick Beverley, arborant le maillot d’Ivica Zubac. Mais l’attraction principale se situait dans le « Wall« .

En amont de cette rencontre, le compte X de la tribune avait communiqué que tous les fans présents dans le mur devaient venir habillés en bleu et ce fut le cas. Ensuite, certaines places étaient équipées d’un chapeau en forme de tête de cheval pour déstabiliser Nikola Jokic, grand amateur de courses hippiques. Le Serbe n’a visiblement pas été décontenancé par cet accueil à l’image de son triple-double (23 points, 13 rebonds, 13 passes) malgré la défaite.

The Wall at Intuit Dome has horse hats tonight as a distraction tactic with the Nuggets in town. pic.twitter.com/zja4oBV5ng — Katy Winge (@katywinge) April 25, 2025

Une salle bouillante de la première à la dernière minute

Pour cette première en playoffs, l’Intuit Dome était prêt à s’embraser et le premier a allumé la mèche fut Norman Powell, comme en saison régulière.

« Quand l’entre-deux a eu lieu, toute la salle était remplie, c’était plein à craquer, jusqu’en haut, » a apprécié l’ancien Raptor. « L’énergie était incroyable du début à la fin. Je suis content que notre premier match de play-offs soit une victoire ici. Mais on a encore du travail aujourd’hui. Il faut qu’on soit prêts, concentrés et totalement engagés pour samedi. »

Mais celui qui a mis véritablement le feu à la salle, c’est Nicolas Batum. Auteur de 12 points à 4/6 à 3-points, le Français a fait du bien aux Clippers grâce à ses tirs de loin, mais aussi par sa défense toujours aussi précieuse. « C’était incroyable ! Les fans ont été électriques. Dès notre arrivée à l’échauffement, ils ont été incroyables » répète Batum à notre micro. « Le « Wall » l’a aussi été : c’est la meilleure section de la NBA, et de loin. On a un peu raté notre premier match officiel contre Phoenix en octobre dernier (défaite 116-113), donc c’était comme une autre occasion de bien débuter en playoffs. Le public a été incroyable mais on s’attend à ce qu’il soit encore meilleur samedi. »

Avec ce public survolté pendant 48 minutes, les Clippers se sont tranquillement imposés 117 à 83 pour prendre un premier avantage dans cette série avant le Game 4, ce samedi. « Tout le monde a bien joué. Le Wall a été génial et nous a encouragés toute la soirée« , résume Kawhi Leonard.

James Harden était aussi impatient de jouer ce premier match à l’Intuit Dome comme il l’a exprimé sur son compte X avant ce Game 3. D’ailleurs, sa paire de chaussures était assortie au bleu ciel présent dans le « Wall« . Après la rencontre, c’est tout naturellement qu’il a rendu hommage aux spectateurs présents pour cette troisième manche : « C’était exactement ce à quoi on s’attendait. Ils ont été derrière nous tout au long de la rencontre, et on a juste eu à surfer sur la vague« , exprime-t-il.

Contrairement au Staples Center où souvent les Clippers avaient souvent l’impression de jouer à l’extérieur, les Angelinos disposent vraiment d’une salle entièrement dédiée à leur équipe et cela semble constituer une sérieuse différence en playoffs.